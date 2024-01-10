Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

"СИБУР" зарегистрировал в углеродном реестре РФ три новых климатических проекта

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - "СИБУР" зарегистрировал в российском углеродном реестре три новых климатических проекта, реализованных на предприятиях в Нижнекамске, Томске и Дзержинске, сообщила компания.

Совокупный ожидаемый эффект сокращения выбросов парниковых газов в ходе реализации проектов до 2032 года составляет более 6 млн тонн CO2-эквивалента.

По данным российского реестра углеродных единиц, СИБУР является обладателем крупнейшего портфеля проектов по сокращению выбросов СО2 среди российского бизнеса, отмечается в сообщении.

Климатический проект на "Нижнекамскнефтехиме" предусматривает использование побочных продуктов производственного цикла предприятия на собственной парогазовой установке для выработки электроэнергии. Благодаря этому сокращается потребление природного газа и существенно снижаются выбросы парниковых газов.

Климатический проект, реализованный на "Сибур-Нефтехиме" (Дзержинск), предусматривает сокращение выбросов парниковых газов путем повышения энергоэффективности при производстве окиси этилена и гликолей. В рамках проекта на производственном участке были установлены газовые охладители. Оборудование позволило получать дополнительный пар, необходимый для производства окиси этилена и гликолей, за счет утилизации тепловой энергии от производственного процесса, тем самым было снижено потребление природного газа в котельной.

В климатическом проекте "Томскнефтехима" перегретый пар, образующийся на производстве мономеров, перед дальнейшим использованием в производственной цепочке направляется на турбогенератор. Это позволяет обеспечить производство полиэтилена собственной энергией, заместив сетевую электроэнергию, получаемую путем сжигания ископаемого топлива.

СИБУР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Германии началась трехдневная забастовка машинистов поездов

В Германии началась трехдневная забастовка машинистов поездов

Расписки Fix Price подорожали на 5,2% на дивидендных новостях

"Автостат" сообщил о росте рынка новых легковых машин в России на 69% за год

"Автостат" сообщил о росте рынка новых легковых машин в России на 69% за год

Нефть Brent подорожала до $77,9 за баррель

Brent подорожала до $77,09 за баррель

ЕК одобрила создание совместного предприятия Volvo и Renault

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России в 2023 году до 2,6%

Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России в 2023 году до 2,6%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });