"СИБУР" зарегистрировал в углеродном реестре РФ три новых климатических проекта

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - "СИБУР" зарегистрировал в российском углеродном реестре три новых климатических проекта, реализованных на предприятиях в Нижнекамске, Томске и Дзержинске, сообщила компания.

Совокупный ожидаемый эффект сокращения выбросов парниковых газов в ходе реализации проектов до 2032 года составляет более 6 млн тонн CO2-эквивалента.

По данным российского реестра углеродных единиц, СИБУР является обладателем крупнейшего портфеля проектов по сокращению выбросов СО2 среди российского бизнеса, отмечается в сообщении.

Климатический проект на "Нижнекамскнефтехиме" предусматривает использование побочных продуктов производственного цикла предприятия на собственной парогазовой установке для выработки электроэнергии. Благодаря этому сокращается потребление природного газа и существенно снижаются выбросы парниковых газов.

Климатический проект, реализованный на "Сибур-Нефтехиме" (Дзержинск), предусматривает сокращение выбросов парниковых газов путем повышения энергоэффективности при производстве окиси этилена и гликолей. В рамках проекта на производственном участке были установлены газовые охладители. Оборудование позволило получать дополнительный пар, необходимый для производства окиси этилена и гликолей, за счет утилизации тепловой энергии от производственного процесса, тем самым было снижено потребление природного газа в котельной.

В климатическом проекте "Томскнефтехима" перегретый пар, образующийся на производстве мономеров, перед дальнейшим использованием в производственной цепочке направляется на турбогенератор. Это позволяет обеспечить производство полиэтилена собственной энергией, заместив сетевую электроэнергию, получаемую путем сжигания ископаемого топлива.