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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

"СИБУР" зарегистрировал климатический проект для производства олефинов

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - ООО "СИБУР-Кстово" (Нижегородская область) зарегистрировало в реестре углеродных единиц климатический проект, предполагающий повышение энергоэффективности процесса пиролиза углеводородного сырья.

"Сокращения выбросов парниковых газов на "СИБУР-Кстово" добились благодаря повышению энергоэффективности производства пиролиза углеводородного сырья. В рамках проекта было внедрено программное обеспечение и установлены новые датчики-газоанализаторы, которые позволили оптимизировать технологический процесс, сократить использование пара и топливного газа, необходимого для его выработки", - сообщает компания.

Согласно карточке проекта в реестре углеродных единиц, по его результатам будет выпущен 1 381 798 углеродных единиц. Сроки реализации - с 15 декабря 2019 по 14 декабря 2029 года.

Соответствие проекта требованиям ГОСТ Р ИСО 14064-2-2021 и приказа федерального Минэкономразвития №248 от 11 мая 2022 года подтвердила Ассоциация "Некоммерческое партнерство координационно-информационный центр государств-участников СНГ по сближению регуляторных практик".

Этилен, пропилен и бензол, выпускаемые "СИБУР-Кстово", используются для производства окиси этилена, гликолей, поливинилхлорида, акриловой кислоты, эфиров и другой продукции, которая в дальнейших переделах применяется в производстве антифризов и других технических жидкостей, автокосметики, поверхностно-активных веществ, строительных и упаковочных материалов, потребительских товаров, деталей для автомобилей, медицинского оборудования, промышленных труб и емкостей, термостойких волокон и элементов электроприборов.

С учетом новых инициатив в российском реестре углеродных единиц зарегистрировано 17 климатических проектов. Из них "СИБУРа" - 5 штук, в том числе проекты использования побочных продуктов производственного цикла "Нижнекамскнефтехима" для выработки электроэнергии, повышения энергоэффективности при производстве окиси этилена и гликолей на "Сибур-Нефтехиме" (Дзержинск), выработке энергии с использованием перегретого пара от производства мономеров "Томскнефтехима", а также сокращения выбросов парниковых газов при выпуске диоктилтерефталата на "СИБУР-Химпроме" (Пермь) за счет изменения схемы подачи катализатора.

Минэкономразвития Нижегородская область СИБУР СИБУР-Кстово
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