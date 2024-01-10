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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Закупки зерна в госфонд РФ в среду выросли до 18,4 тыс. т

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Государство в среду закупило в интервенционный фонд 18,36 тыс. тонн зерна на 259,2 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа).

На предыдущих торгах объем закупок составил 10,53 тыс. тонн на 153,6 млн рублей.

Всего с 11 декабря 2023 года (17 торговых дней) в фонд закуплено 289,035 тыс. тонн зерна на 4,056 млрд рублей. В частности, государство приобрело 2,7 тыс. тонн пшеницы 3-го класса урожая 2022 года (на 38,34 млн рублей), 148,365 тыс. тонн пшеницы 3-го класса урожая 2023 года (на 2,278 млрд рублей), 118,395 тыс. тонн пшеницы 4-го класса урожая 2023 года (на 1,53 млрд рублей), 2,7 тыс. тонн ржи урожая 2022 года (на 29,8 млн рублей) и 16,875 тыс. тонн ржи урожая 2023 года (на 178,8 млн рублей).

Средняя цена пшеницы 3-го класса урожая 2022 года за этот период составила 14 200 рублей за тонну, пшеницы 3-го класса урожая 2023 года - 13 988 рублей за тонну, пшеницы 4-го класса - 11 785 рублей, ржи урожая 2022 года - 10 183 рубля, ржи урожая 2023 года - 9 714 рублей за тонну. Все цены - без НДС.

Следующие торги назначены на 11-12 и 15 января 2024 года.

Как сообщалось, в ходе интервенций планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна к уже имеющимся в нем 3 млн тонн.

Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.

НТБ Московская биржа
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