Объем торгов "Мосбиржи" в 2023 году вырос до рекордных 1,3 квадриллиона рублей

Фото: "Интерфакс"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" по итогам 2023 года увеличился на 24% к 2022 году, до 1,3 квадриллиона рублей, сообщила пресс-служба биржи.

В декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года объем торгов вырос на 47,5%, до 139,6 трлн рублей с 94,6 трлн рублей.

Cовокупный объем торгов на рынках "Мосбиржи" по итогам 2021 года впервые в истории преодолел отметку в один квадриллион рублей, составив 1,01 квадриллиона. В 2022 году показатель вырос на 4,6% и достиг 1,1 квадриллиона.

Рекордные объемы торгов в 2023 году зафиксированы на денежном рынке - 837,6 трлн рублей (рост на 24,5% по сравнению с 2022 годом), фондовом рынке - 62,9 трлн рублей (рост на 69%), на рынке облигаций - 39,9 трлн рублей (рост в два раза).