Комитет Думы предложил реформу закрытых паевых инвестфондов для квалов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил к обсуждению проект федерального закона о модернизации работы закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для квалифицированных инвесторов.

Реформа необходима для большей гибкости регулирования фондов в условиях экономической волатильности, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта.

По его словам, проект направлен в профильные министерства и ведомства для получения отзывов. Ключевые изменения заключаются в введении инвестиционных паев разных классов с разыми правами, возможности "переквалификации" фондов для различных типов инвесторов. Кроме того, предлагается увеличить максимальный срок существования ЗПИФ для квалифицированных инвесторов с 15 до 49 лет ради финансирования долгосрочных инфраструктурных проектов в РФ.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить большую гибкость и оперативность управления, а также увеличить привлекательность ЗПИФ на финансовом рынке", - говорит источник. Он отмечает, что анализ практики применения инструментов управления активами в условиях экономической нестабильности и повышенного интереса со стороны частных инвесторов к механизму ЗПИФ выявил потребность в его более гибкой настройке.

Долгосрочное планирование

По действующему законодательству, срок действия договора доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом не должен быть менее 3 и более 15 лет. Подготовленный законопроект предлагает установить максимальный срок действия для ЗПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (т.е. ЗПИФ для квалифицированных инвесторов) - 49 лет с начала формирования фонда.

"Указанное предложение обусловлено тем, что крупные инвестиционные проекты, как правило, требуют длительного времени для реализации и окупаемости. Так, например, строительство инфраструктурных объектов, разработка нефтегазовых месторождений и создание новых производственных мощностей могут занимать много лет. Паевые инвестиционные фонды могут быть вовлечены в такие проекты, и увеличение срока их функционирования позволяет дать этим проектам больше времени для полноценной реализации и достижения планируемых результатов. Также в долгосрочной перспективе за счет такого длительного срока могут быть сглажены колебания рынка и уменьшено влияние краткосрочных факторов на инвестиционные результаты", - объясняет источник "Интерфакса".

Введение инвестиционных паев разных классов

В закон "Об инвестиционных фондах" вводится новая статья: инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда разных классов. Предполагается, что в рамках ЗПИФ, который предназначен для квалифицированных инвесторов, может быть предусмотрена выдача инвестиционных паев нескольких классов, то есть владельцы паев в рамках ЗПИФ могу иметь разные права. При этом в законопроекте уточняется, что в этом случае правила доверительного управления не могут предусматривать неполную оплату инвестиционных паев при их выдаче.

Каждый класс может иметь свои особенности, такие как количество голосов на общем собрании владельцев инвестиционных паев, правила выплаты дохода, возможность требовать выделения имущества при погашении инвестиционного пая, преимущественное право на приобретение дополнительных инвестиционных паев.

Правила могут предусматривать отсутствие у владельцев инвестиционных паев одного или нескольких классов права на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев по всем или некоторым вопросам компетенции общего собрания владельцев инвестиционных паев. При этом уточняется, что в этом случае правила доверительного управления ЗПИФ должны предусматривать право на получение дохода по таким инвестиционным паям.

Если ЗПИФ выпускает паи разных классов, то правила управления должны установить уникальные обозначения, чтобы можно было различать паи разных классов друг от друга.

"В части регулирования разных классов паев с разными правами в законопроекте предлагается реализовать модель, аналогичную институту "разноголосых" акций или "двойной капитализации" (dual class capitalization), который недавно имплементирован в российское законодательство для международных компаний. Механизмы "двойной капитализации" востребованы российским бизнесом, и их адаптация применительно к паям ЗПИФ представляется прекрасной альтернативой институту "разноголосых" акций, позволяющей обеспечить дополнительный приток инвестиций и реализовать иные преимущества данного механизма", - поясняет источник.

Обескваливание

Согласно действующему законодательству, нельзя исключать из правил управления паевым инвестиционным фондом указание на то, что паи предназначены для квалифицированных инвесторов. Предлагается убрать этот запрет. При этом, согласно тексту законопроекта, исключение из правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом указания на то, что инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов, допускается в случае соблюдения условий, установленных ЦБ.

"Указанные поправки будут актуальны для инвестиционных фондов, которые на начальном этапе были ориентированы на более рискованные активы, однако со временем предприняли шаги, направленные на снижение рисков и приведение фонда в соответствие с требованиями к фондам для неквалифицированных инвесторов. Примером такого фонда может быть "арендный" фонд, в состав активов которого на начальном этапе входила строящаяся недвижимость, однако со временем (после введение объектов в эксплуатацию) данное имущество стало использоваться для предоставления в аренду", - говорит собеседник агентства.

Предельная сумма для несогласных

Согласно действующему законодательству, если владельцы ЗПИФ для квалов не согласны с изменениями правил управления фондом, передачей управления другой компании и на общем собрании голосовали против таких изменений, то они могут потребовать вернуть деньги за свои паи. Законопроект предусматривает возможность установления предельной суммы денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, голосовавшим против принятия решений на общем собрании. Если сумма компенсации превышает установленный лимит, то заявки на погашение инвестиционных паев будут удовлетворены пропорционально заявленным требованиям.

Личные фонды

Законопроект предлагает закрепить возможность совмещения деятельности по доверительному управлению активами паевого инвестиционного фонда с деятельностью по управлению личными фондами, а также относит личные фонды к квалифицированным инвесторам.

Законопроект о личных фондах был принят Госдумой летом 2021 года, он позволяет обеспеченным россиянам создавать в стране личные фонды для управления имуществом, бизнесом, активами. Минимальный взнос в такой фонд должен составлять 100 млн рублей, при этом стоимость этого имущества определяется на основании оценки его рыночной стоимости.

"В части совмещения деятельности по доверительному управлению активами паевого инвестиционного фонда с деятельностью по управлению личными фондами, которые не так давно появились в российском законодательстве. В силу схожести указанных видов деятельности с точки зрения необходимых для этого компетенций и ресурсов (опыт в управлении активами, наличие человеческих ресурсов, позволяющих обеспечить профессиональное управление личным фондом, а также возможность управляющей компании инвестиционного фонда предложить доступ к разнообразным инвестиционным возможностям, которые могут быть важны для эффективного управления личным фондом) представляется логичным допустить возможность их совмещения. Такое изменение положительно скажется на рынке доверительного управления", - поясняет источник.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.