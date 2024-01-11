Число производителей органической продукции в российском АПК выросло на 18%

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Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Число производителей органической продукции в АПК РФ в 2023 году увеличилось на 18% и достигло 177, сообщили "Интерфаксу" в Роскачестве.

Напомнив, что закон об органической продукции вступил в силу в 2020 году, в организации отметили, что к 2022 году было выдано 262 сертификата на различные виды этой продукции. В 2023 году число сертификатов выросло на 123, достигнув, таким образом, 385.

Из всех видов сертифицированной органической продукции 53% приходятся на продукцию растениеводства, 37% - на продукцию переработки, 8% - животноводства.

"Любая маркировка продукции словами "органический" и производными от него должна быть подтверждена производителем через прохождение процедуры сертификации. С 1 сентября 2024 года наличие органического сертификата становится обязательным и для получения права использовать в маркировке термины "эко", "био" и их производные, а также "зеленый", - сообщили в Роскачестве.

Производители органической продукции включаются в специальный реестр, который ведет Минсельхоз РФ.

4 июля 2023 года в РФ была утверждена стратегия развития производства органической продукции до 2030 года. Как отметили в Роскачестве, с принятием этого документа число российских и иностранных производителей, желающих сертифицировать свою продукцию по российским стандартам органического производства, увеличилось в несколько раз.

Как сообщалось, стратегия предусматривает рост производства органической продукции к 2030 году до 114,5 млрд рублей с 9,1 млрд рублей в 2021 году. Ежегодный прирост производства при этом должен достичь 20,7%. Площадь земель, на которых применяется технология органического земледелия, расширится до 4 млн 292 тыс. га с 655,5 тыс. га. Документ также предусматривает ряд системных мер поддержки отрасли со стороны государства.