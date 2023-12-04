Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:51

Два союза в сфере органического АПК решили объединиться

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Два союза в сфере органического производства продукции АПК – Национальный органический союз и Союз органического земледелия – решили объединиться.

"В нынешних непростых условиях участники Национального органического союза (НОС) и Союза органического земледелия (СОЗ) приняли решения объединиться на базе СОЗ. Это поможет усилить работу в законодательной сфере в партнерстве с Советом Федерации, Госдумой, Минсельхозом, Роскачеством и другими профильными ведомствами в направлении развития сектора органического производства", - сообщается в их пресс-релизе.

"Объединение будет работать на благо производителей и потребителей органической продукции и способствовать устойчивому развитию российского рынка органической продукции, создавая экономические, правовые и социальные условия для достижения этой миссии. Будет усилена и работа по популяризации органической продукции", - отметила исполнительный директор НОС Надежда Степкина, процитированная в пресс-релизе.

"Уверен, что объединение двух организаций будет способствовать повышению эффективности общей работы и увеличению количества сертифицированных органических производителей в стране", - подчеркнул председатель правления СОЗ Сергей Коршунов, слова которого также приведены в документе.

Как сообщалось, рынок органики РФ оценивается в 12,8 млрд рублей, в планах – увеличить его до 114 млрд рублей к 2030 году. К этому времени предполагается, что экспорт российской органики вырастет до 27 млрд рублей.

По данным на середину ноября, реестр производителей органической продукции в РФ включал 165 компаний.

Мировой рынок органической продукции в настоящее время оценивается в $164,5 млрд. Предполагается, что к 2028 году он вырастет до $220 млрд.

Минсельхоз РФ АПК Национальный органический союз Союз органического земледелия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россияне с начала 2023 года оформили почти на 20% больше загранпаспортов

Россияне с начала 2023 года оформили почти на 20% больше загранпаспортов

Машков избран главой Союза театральных деятелей

Компания из ОАЭ стала владельцем 99,99% российского юрлица Leroy Merlin

Машков стал единственным кандидатом на пост главы Союза театральных деятелей

Машков стал единственным кандидатом на пост главы Союза театральных деятелей

Калягин предложил назначить председателем Союза театральных деятелей Александра Лазарева

Матвиенко высказалась за аборты только по медпоказаниям и в случае насилия

Матвиенко высказалась за аборты только по медпоказаниям и в случае насилия

Минфин и ЦБ продолжают настаивать на максимальном раскрытии информации эмитентами

Россия за 10 месяцев почти на треть увеличила экспорт муки, до 990 тысяч тонн

Россия за 10 месяцев почти на треть увеличила экспорт муки, до 990 тысяч тонн

ВТБ ждет роста выдач ипотеки по итогам 2023 года до рекордных 7,6 трлн рублей

Керченская переправа и черноморские порты РФ работают по фактической погоде

Керченская переправа и черноморские порты РФ работают по фактической погоде
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });