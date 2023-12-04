Два союза в сфере органического АПК решили объединиться

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Два союза в сфере органического производства продукции АПК – Национальный органический союз и Союз органического земледелия – решили объединиться.

"В нынешних непростых условиях участники Национального органического союза (НОС) и Союза органического земледелия (СОЗ) приняли решения объединиться на базе СОЗ. Это поможет усилить работу в законодательной сфере в партнерстве с Советом Федерации, Госдумой, Минсельхозом, Роскачеством и другими профильными ведомствами в направлении развития сектора органического производства", - сообщается в их пресс-релизе.

"Объединение будет работать на благо производителей и потребителей органической продукции и способствовать устойчивому развитию российского рынка органической продукции, создавая экономические, правовые и социальные условия для достижения этой миссии. Будет усилена и работа по популяризации органической продукции", - отметила исполнительный директор НОС Надежда Степкина, процитированная в пресс-релизе.

"Уверен, что объединение двух организаций будет способствовать повышению эффективности общей работы и увеличению количества сертифицированных органических производителей в стране", - подчеркнул председатель правления СОЗ Сергей Коршунов, слова которого также приведены в документе.

Как сообщалось, рынок органики РФ оценивается в 12,8 млрд рублей, в планах – увеличить его до 114 млрд рублей к 2030 году. К этому времени предполагается, что экспорт российской органики вырастет до 27 млрд рублей.

По данным на середину ноября, реестр производителей органической продукции в РФ включал 165 компаний.

Мировой рынок органической продукции в настоящее время оценивается в $164,5 млрд. Предполагается, что к 2028 году он вырастет до $220 млрд.