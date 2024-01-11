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Банкир Игорь Антонов возглавил РНКО "Евро-Азиатская расчетная компания"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Бывший председатель правления банков "Международный финансовый клуб" (МФК) и "Возрождение" Игорь Антонов возглавил РНКО "Евро-Азиатская расчетная компания", свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Эта расчетная небанковская кредитная организация зарегистрирована 10 января этого года, ее уставный капитал – 120 млн рублей, учредитель не раскрывается.

Игорь Антонов с 1999 по 2014 год год работал в Росбанке сперва заместителем председателя правления, затем первым замом, с марта по сентябрь 2015 года занимал должность председателя правления банка "Возрождение". С 2016 по 2020 год Антонов возглавлял банк МФК, а с августа 2020 года по апрель 2021 года – Московской индустриальный банк (МИнБ).

Игорь Антонов РНКО "Евро-Азиатская расчетная компания"
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