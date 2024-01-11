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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Сервис автопроката Hertz продаст треть своего парка электромобилей

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Американская Hertz Global Holdings Inc., занимающаяся прокатом автомобилей, намерена продать порядка трети всех своих электромобилей, или около 20 тысяч машин, и зафиксировать в связи с этим списание на сумму около $245 млн.

Это решение, как сообщила компания, принято для балансировки спроса и предложения электромобилей. При этом Hertz не планирует вовсе отказываться от проката машин на электроприводе.

Руководство компании подтвердило прогноз выручки на четвертый квартал на уровне $2,1-2,2 млрд и ожидает отрицательного значения скорректированной EBITDA на уровне $120-130 млн.

За последние 12 месяцев капитализация Hertz сократилась на 44%, до $2,95 млрд, тогда как индекс S&P 500 за этот период прибавил 20,5%.

Hertz США
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