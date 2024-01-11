Профицит внешней торговли Белоруссии в январе-ноябре упал в 6,6 раза

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Внешнеторговый оборот Белоруссии в январе-ноябре 2023 года составил $86,67 млрд, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года, профицит внешней торговли за этот период упал в 6,6 раза, сообщается в материалах Нацбанка страны.

Рост оборота внешней торговли сохраняется при опережающих темпах увеличения импорта. Так, импорт товаров и услуг вырос за 11 месяцев на 14,3%, до $42,97 млрд, тогда как экспорт - лишь на 3%, до $43,7 млрд. Между тем, по итогам января-ноября во внешней торговле сохранился профицит в размере $730,4 млн (в 6,6 раза меньше, чем в январе-ноябре 2022 года) против $814,1 млн в январе-октябре. Сальдо внешней торговли Белоруссии вернулось в положительную плоскость по итогам восьми месяцев после периода его дефицита в первой половине года.

Дефицит внешней торговли товарами в январе-ноябре равнялся $1,83 млрд против профицита в $1 млрд годом ранее. Экспорт товаров увеличился на 5,6%, до $36,02 млрд, импорт - на 14,3%, до $37,85 млрд. Оборот торговли товарами возрос на 9,9%, до $73,88 млрд.

Профицит внешней торговли услугами сократился на 32,9%, до $2,56 млрд. Экспорт услуг составил $7,68 млрд (снижение на 7,6%), импорт - $5,12 млрд (рост на 13,8%). Внешнеторговый оборот в торговле услугами уменьшился на 0,1%, до $12,8 млрд.

В 2022 году внешнеторговый оборот Белоруссии уменьшился на 6%, до $89,22 млрд (после роста на 30,7% в 2021 году) при рекордном положительном сальдо $4,31 млрд (рост на 8,6% по сравнению с показателем 2021 года). В соответствии с целевым прогнозом социально-экономического развития Белоруссии, в 2023 году экспорт планируется увеличить не менее чем на 5,5%. В 2024 году рост экспорта запланирован на уровне не менее 7,6%.