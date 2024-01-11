Суд оставил в силе взыскание с татарстанских нефтяников 1,4 млрд рублей в пользу Сбера

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Поволжского округа оставил без удовлетворения кассационные жалобы двух компаний, занимающихся нефтедобычей в Татарстане, об отмене решения судов нижестоящих инстанций о взыскании 1,4 млрд рублей в пользу Сбербанка.

Согласно решениям арбитражных судов, задолженность на эту сумму у АО "СМП-Нефтегаз" и ООО "Трансойл" (входят в группу "СМП" бывшего депутата Госдумы Фоата Комарова) образовалась по заключенным со Сбербанком товарным опционам, от исполнения которых компании отказались после введения антироссийских санкций из-за конфликта на Украине и резкого увеличения дисконта нефти сорта Urals к Brent.

"Мы с этим результатом (обжалования в кассационном суде - ИФ) не можем согласиться и будем апеллировать к Верховному суду", - заявил Комаров журналистам после судебных заседаний. По его словам, выполняя судебное решение, предприятия "СМП" уже погасили часть задолженности перед Сбербанком, и об их банкротстве речи не идет.

В пресс-службе "СМП-Нефтегаза" "Интерфаксу" сообщили, что обе компании не исключают обращения также в Конституционный суд России. По их мнению, Сбербанк проявил недобросовестность при заключении, исполнении и прекращении сделок, база расчета платежей необоснованна, а баланс интересов при распределении ущерба в суде не соблюден.

В кассационных жалобах АО "СМП-Нефтегаз" и ООО "Трансойл" просили суд отправить дела на повторное рассмотрение в суд первой инстанции из-за процессуальных нарушений, якобы допущенных при рассмотрении дел.

Спорные сделки между Сбербанком и АО "СМП-Нефтегаз" заключались на основании генерального соглашения от 4 июня 2021 года, с ООО "Трансойл" - от 22 ноября 2021 года.

Цель сделок - хеджирование рисков "СМП-Нефтегаза" и "Трансойла", связанных с падением цен на нефть. Обе организации заключали со Сбербанком опционы put и call на нефть Brent по котировкам S&P Global Platts. Если цена нефти поднималась выше закрепленного в опционе значения, нефтяники должны были платить разницу Сбербанку. Если котировки Brent опускались ниже, дельту платил Сбербанк.

В судах "СМП-Нефтегаз" и "Трансойл" пытались доказать, что банк ввел их в заблуждение и котировки на нефть Brent не могут использоваться для хеджирования рисков изменения цен на нефть Urals, которую добывает и продает "СМП".

Исторически нефть марки Urals торговалась с дисконтом к стоимости Brent в несколько долларов. Во втором полугодии 2022 года спред начал быстро расти, и в конце декабря - начале января на фоне вступления в силу европейского эмбарго на российскую нефть достиг рекордных 43%. Затем дисконт Urals к Brent стал снижаться и, по данным Argus, на середину декабря 2023 года составлял около $14 за баррель.

"СМП-Нефтегаз" и "Трансойл" входят в нефтедобывающий дивизион татарстанской группы компаний "СМП", основателем которой является Комаров. До работы в Госдуме в 2007-2011 годах, он на протяжении ряда лет занимал должности генерального директора и председателя совета директоров головного "СМП-Нефтегаза", с 2011 года является советником гендиректора компании.

Комарову сейчас, согласно ЕГРЮЛ, напрямую принадлежит 92,47% в "Трансойле". Структура акционеров "СМП-Нефтегаза" в последние годы не раскрывается. Как уточнил "Интерфаксу" в четверг сам Комаров, контрольный пакет акций "СМП-Нефтегаза" принадлежит членам его семьи.