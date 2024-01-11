Доллар подешевел на "Мосбирже" на 74 копейки, евро - на 84,25 копейки

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - На торгах четверга на "Московской бирже" рубль подорожал к доллару, евро и юаню третий день подряд на фоне дорожающей нефти и с учетом решения Минфина впервые с августа прошлого года приступить к продаже валюты в рамках бюджетного правила.

К 19:00 доллар подешевел на 74 копейки, до 88,59 рубля. Евро подешевел на 84,25 копейки, до 97,16 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 78,6 копейки, до 92,45 рубля. Юань подешевел на 8,6 копейки - до 12,32 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подорожал к основным валютам по итогам четверга, поддержку ему продолжает оказывать увеличение предложения валюты со стороны экспортеров после завершения официальных праздничных дней в России. Кроме того, позитивное влияние на рубль оказывают рост цен на нефть, свежие данные относительно исполнения российского бюджета за 2023 год, а также продажи валюты в рамках бюджетного правила.

Банк России продал валюту расчетами 9 января на 0,8 млрд рублей, расчетами 10 января - на 0,9 млрд рублей, сообщает сайт регулятора. Операции проводились в валютной секции "Московской биржи" в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

Ранее сообщалось, что 9 по 12 января ЦБ будет продавать валюту на 0,9 млрд рублей в день. С учетом свежих данных Минфина относительно объемов операций по бюджетному правилу с 15 января по 31 января 2024 года ЦБ увеличит продажу валюты до 16,7 млрд рублей в день, с 1 по 6 февраля будет продавать 15,9 млрд рублей.

Минфин сообщил, что с 15 января по 6 февраля планирует направить на продажу иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила 69,1 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,1 млрд рублей.

Таким образом, Минфин впервые с возобновления покупок в августе прошлого года возвращается к продажам.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в январе на сумму 130,8 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам декабря составило минус 199,9 млрд рублей. Министерство объясняет это корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений.

С 7 декабря по 12 января ежедневные покупки составляют 11,7 млрд рублей (244,8 млрд рублей за период).

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ.

Так, ЦБ ранее сообщал, что в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Дополнительно в течение января 2024 года Банк России также завершит осуществление продажи валюты в рамках зеркалирования инвестирования средств ФНБ в I полугодии 2023 года (0,8 млрд рублей в день).

Федеральный бюджет в 2023 году, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 3,241 трлн рублей, или 1,9% ВВП.

Законом на 2023 год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн рублей, или 2% ВВП. Ранее министр финансов Антон Силуанов отмечал, что министерство ожидает дефицит в номинальном выражении на уровне плановых значений, а в соотношении к ВВП ниже плана.

По предварительным данным, в январе-ноябре дефицит был на уровне 878 млрд рублей, или 0,5% ВВП, по уточненной оценке - 748 млрд рублей. Таким образом, в декабре на фоне традиционного для этого месяца скачка расходов дефицит составил более 2 трлн рублей (2,363 трлн или 2,493 трлн рублей).

Доходы бюджета составили в 2023 году 29,123 трлн рублей, расходы - 32,364 трлн рублей. Ненефтегазовые доходы составили 20,301 трлн рублей и увеличились на 25% год к году. Нефтегазовые доходы составили 8,822 трлн рублей, снизившись по сравнению с 2022 годом на 23,9%.

"После незначительного роста курса доллара США в дни новогодних каникул, в начале рабочей недели валютный рынок успокоился и рубль начал постепенно укрепляться на фоне продажи валютной выручки экспортерами и снижения спроса на валюту со стороны населения. В ближайшие дни курс рубля может укрепиться до уровня 88 за доллар", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

"Рубль в начале торгов сдержанно дешевел, но вскоре резко укрепился. Доллар впервые с конца ноября приближался к 88,5 рубля, евро установил месячный минимум около 97,3 рублей. Затем валюты перешли к попыткам скорректировать потери в паре с рублем. Восходящей динамике рубля способствовала информация о том, что с 15 января Банк России будет продавать ежедневно иностранную валюту в сумме на 15,9 млрд рублей. Это почти в 20 раз больше, чем в предыдущие месяцы, что в том числе обусловлено возвращением ЦБ к операциям в рамках бюджетного правила", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Подъем цен на нефть продолжился вечером в четверг из-за напряженности на Ближнем Востоке. К 19:00 мартовские фьючерсы на Brent дорожали на 2,81%, до $78,95 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на 3,19%, до $73,68 за баррель.

Йеменские хуситы ранее на этой неделе организовали массированную атаку ракетами и дронами на суда в Красном море и в узком Баб-эль-Мандебском проливе, через который проходит около 10% мировых потоков нефти. По данным военных США, все дроны и ракеты были сбиты, однако транспортные компании все равно избегают маршрута через Красное море.

Кроме того, иранские военные подтвердили информацию о задержании танкера в Оманском заливе. St. Nikolas следует в направлении портов Исламской республики. Судно конфисковано по решению суда в качестве ответа на "кражу Соединенными Штатами иранской нефти в 2023 году".

St. Nikolas, которым владеет греческая судоходная компания Empire Navigation, перевозил иракскую нефть и следовал по маршруту из Басры (Ирак) в Турцию через Суэцкий канал. Судно зафрахтовала турецкая компания Tupras. Иранская сторона называет танкер "американским".

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ опустил официальный курс доллара на 12 января на 61,21 копейки, до 88,7818 рубля, и уменьшил курс евро на 33,44 копейки, до 97,5401 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в четверг опустился на 60,13 копейки по отношению к среде и составил 88,7973 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 60,81 копейки и составил 88,8059 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 452,188 млн, из которых $425,943 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 026,245 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 31,29 копейки, до 97,5534 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 35,99 копейки, до 97,5356 рубля. Объем торгов евро составил 689,182 млн евро, из которых 259,887 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 429,295 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в четверг относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 10 января опустилась на 25 базисных пунктов - до 15,34% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц поднялась в четверг на 3 базисных пункта - 15,43% годовых, на три месяца - повысилась относительно среды также на 3 базисных пункта, до 14,85% годовых, на шесть месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 13,02% годовых.