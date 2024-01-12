Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Доллар США и юань почти не изменились на Московской бирже утром в пятницу, рубль находится в боковике на фоне неоднозначной ситуации на мировых рынках.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,5 руб./$1 (- 9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 28,18 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,2 коп. - до 12,32 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА, рубль после трехдневного роста слабо меняется к доллару и юаню утром в пятницу под влиянием разнонаправленных факторов. С другой стороны, давление оказывает преобладающий на фондовых площадках негатив в отношении рисковых активов. Однако нацвалюта ощущает поддержку со стороны сырьевого рынка - котировки активно растут из-за напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, позитивом для рубля является решение Минфина РФ о продаже валюты по бюджетному правилу.

Минфин РФ сообщил, что с 15 января по 6 февраля планирует направить на продажу иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 69,1 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,1 млрд рублей. Таким образом, Минфин впервые с возобновления покупок в августе прошлого года возвращается к продажам.

Министерство ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в январе на сумму 130,8 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам декабря составило минус 199,9 млрд руб. Министерство объясняет это корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленное на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений.

С 7 декабря по 12 января ежедневные покупки составляют 11,7 млрд рублей (244,8 млрд рублей за период). Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ.

Так, ЦБ ранее сообщал, что в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Дополнительно в течение января 2024 года Банк России также завершит осуществление продажи валюты в рамках зеркалирования инвестирования средств ФНБ в I полугодии 2023 года (0,8 млрд рублей в день).

Таким образом, с учетом новых данных Минфина с 15 января по 6 февраля 2024 года ЦБ увеличит продажу валюты до 16,7 млрд рублей в день (с 9 по 12 января продает ее на 0,9 млрд рублей в день).

Подъем цен на нефть стимулируют геополитические риски. Москва запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН на фоне ударов США и их союзников по объектам хуситов в Йемене в ночь на пятницу, сообщило постпредство РФ при ООН.

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердили, что военные нанесли серию ударов по повстанцам-хуситам в Йемене.

Йеменские хуситы ранее на этой неделе организовали массированную атаку ракетами и дронами на суда в Красном море и в узком Баб-эль-Мандебском проливе, через который проходит около 10% мировых потоков нефти. По данным военных США, все дроны и ракеты были сбиты, однако транспортные компании все равно избегают маршрута через Красное море.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $78,82 за баррель, что на 1,82% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $73,43 за баррель, что на 1,96% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу нет единого настроя: китайский CSI 300 снизился на 0,17%, японский Nikkei 225 окреп на 1,16%, гонконгский Hang Seng почти стабилен, уменьшаясь на 0,07%, южнокорейский Kospi опустился на 0,39%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,20%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 почти не изменился, уменьшившись на 0,07%.

Американские фондовые индексы завершили со слабыми и разнонаправленными изменениями торги в четверг, инвесторы оценивали данные о декабрьской инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 3,4% относительно того же месяца 2022 года, сообщило министерство труда страны. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,1% в ноябре и превысила средний прогноз рынка, составлявший 3,2%. Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,3% в помесячном и на 3,9% в годовом выражении.

После публикации статданных оценка вероятности снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в марте опустилась до 65% с 70%, пишет Trading Economics.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе сократилось на 1 тыс. - до минимальных с октября 202 тыс.