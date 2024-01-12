На старте торгов индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,6%,

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в пятницу ростом рублевых цен большинства blue chips вслед за подорожавшей на геополитических рисках нефтью (цена Brent превысила $79 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов обновили максимумы с ноября, в лидерах роста выступают акции "Аэрофлота".

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,1% до 3184,97 пункта, индекс РТС прибавил 0,6% до 1138,1 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,9%.

Доллар подешевел на 42 копейки, до 88,18 рубля.

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,9%), Polymetal (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,4%), бумаги "АЛРОСА" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Русала" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,3% "префы"), "Татнефти" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Подешевели акции "МТС" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "Северстали" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%), бумаги "Магнита" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Евгений Локтюхов, индекс МосБиржи, несмотря явное улучшение ситуации на рынке нефти из-за геополитики, может продолжить тяготеть лишь к умеренному росту (целевым в пятницу видится диапазон 3160-3210 пунктов): спрос на "фишки" может инерционно остаться невысоким из-за крепкого рубля. В целом пока сценарий дальнейшего постепенного улучшения сантимента и развития движения индекса в направлении осенних максимумов выглядит наиболее вероятным, полагает эксперт.

Аналитики ФГ "Финам" также отмечают рост нефти и металлов на фоне возросших геополитических рисков после военных действий на Ближнем Востоке.

Стоимость нефти Brent превысила $79 за баррель вслед за ударами по хуситам в Йемене со стороны США и Великобритании. Это рост может усилиться в случае проблем с поставками.

В Китае данные по ИПЦ за декабрь свидетельствуют о продолжающемся дефляционном давлении, при этом инфляция в сфере услуг продолжает расти. Индекс цен производителей, отражающий цены на оптовом уровне, также упал, хотя экспорт показал небольшой рост, что является позитивным сигналом для китайской экономики.

В США начинается сезон отчетности, с которым связаны большие ожидания от таких крупнейших банков, как JPMorgan Chase и Bank of America. Рынок будет внимательно следить за показателями их прибыльности и резервами под возможные невыплаты по кредитам.

На российском рынке акций сохраняется оптимизм, индекс МосБиржи поднялся до максимумов конца ноября 2023 года и демонстрирует позитивные технические сигналы, что может предвещать продолжение роста.

Особенное внимание привлекают акции "Магнита", которые могут отскочить вверх после дивидендного "гэпа". В условиях отсутствия существенных уровней сопротивления на графике цены могут достаточно быстро достигнуть отметки 8000 рублей, что подтверждается высоким объемом торгов по этим акциям. Рост акций "Магнита" может также стимулировать интерес к акциям ритейлера X5 Retail, полагают в "Финаме".

В США в четверг индексы изменились в пределах 0,1%, инвесторы оценивали данные о декабрьской инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 3,4% относительно того же месяца 2022 года, сообщило министерство труда страны. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,1% в ноябре и превысила средний прогноз рынка, составлявший 3,2%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,3% в помесячном и на 3,9% в годовом выражении. В ноябре повышение составило 0,3% и 4% соответственно. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение индекса Core CPI на 0,3% относительно ноября и на 3,8% в годовом выражении.

После публикации статданных оценка вероятности снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в марте опустилась до 65% с 70%, пишет Trading Economics.

В Азии в пятницу также наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются в пределах 0,1%).

Японский индекс Nikkei 225 обновил максимум с 1990 года, за неделю индикатор прибавил 6%. Поддержку японскому рынку оказывают ожидания сохранения мягкой денежно-кредитной политики в стране, слабая иена и сильные результаты местных компаний, отмечает Trading Economics.

Объем китайского экспорта в декабре 2023 года увеличился на 2,3% в годовом выражении, до $303,6 млрд, сообщило Главное таможенное управление КНР. Рост был зафиксирован по итогам второго месяца подряд и был максимальным с апреля. Аналитики ожидали менее существенного повышения экспорта - на 1,7%, по данным Trading Economics.

Объем китайского импорта в прошлом месяце увеличился на 0,2% - до $228,2 млрд, в целом совпав с прогнозами рынка.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в декабре уменьшились на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Дефляция в КНР отмечена по итогам третьего месяца подряд - это самый длительный подобный период с октября 2009 года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал дефляцию на уровне 0,4%.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в декабре упали на 2,7% в годовом выражении (-3% в ноябре). Снижение отмечено по итогам 15-го месяца подряд.

Трейдеры надеются, что дефляция и ослабление экономического роста подтолкнут Народный банк Китая к очередному снижению процентных ставок и нормы резервирования для банков в этом году.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены растут из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на 2,3% до $79,16 за баррель (+0,8% накануне), февральские фьючерсы на WTI дорожали на 2,3% до $73,7 за баррель (+0,9% в четверг).

Йеменские хуситы ранее на этой неделе провели масштабную атаку на корабли дронами и ракетами. Американские военные отразили атаку, однако транспортные компании по-прежнему опасаются направлять свои суда через Красное море по соображениям безопасности.

В ответ военные США и союзников в ночь на пятницу нанесли серию ударов по хуситам на территории Йемена.

"Сегодня по моему указанию вооруженные силы США совместно с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, используемых повстанцами-хуситами для создания угрозы свободе судоходства на одном из самых важных водных путей в мире", - заявил президент Джо Байден. Он назвал эти удары "прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море".