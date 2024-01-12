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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:44

"Ростелеком" через суд потребовал от Минцифры 526 млн руб. за оказанные услуги

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" подало к Минцифры РФ два иска на общую сумму 525,97 млн рублей, касающихся исполнения обязательств по договорам возмездного оказания услуг. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Первый иск (на сумму 294,1 млн рублей) был подан 25 декабря. В качестве третьих лиц выступают МВД и подведомственный ему "Главный центр связи и защиты информации министерства внутренних дел Российской Федерации" (ФКУ "ГЦСИЗИ МВД России"). Предварительное судебное заседание назначено на 13 марта.

Второй иск (на сумму 231,9 млн рублей) был подан 26 декабря. В качестве третьих лиц к делу привлечены Минобороны, МВД, ФСБ, Росморречфлот, МИД и ФКУ "ГЦСИЗИ МВД России". Предварительное заседание по этому иску назначено на 5 марта.

Суть исковых требований пока не опубликована.

В "Ростелекоме" сообщили "Интерфаксу", что "это иски по оплате предоставленных ранее услуг". От более детальных комментариев в компании воздержались. В Минцифры не ответили за запрос агентства.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, речь идет об оплате услуг за обслуживание государственной системы миграционного учета и оформления паспортов.

Это не первое судебное разбирательство, касающееся оплаты услуг по этой госсистеме. Так, в феврале 2019 года суд удовлетворил иск "Ростелекома" к Минкомсвязи (предшественник Минцифры) о взыскании 464 млн рублей, в феврале 2020 года - 314,3 млн рублей, в ноябре 2020 года - почти 530 млн рублей, в феврале 2021 года - 452,3 млн рублей. Министерство пыталось оспаривать решения о взыскании средств, но суды вставали на сторону оператора, в том числе Верховный суд РФ.

"Ростелеком" в 2011 году был назначен единственным исполнителем услуг по поддержке, эксплуатации и развитию госсистемы миграционного и регистрационного учета и оформления паспортов. Минкомсвязи, Минобороны, ФСБ, МВД, МИД и Росморречфлот пользуются ею с 2005 года.

Минцифры РФ Ростелеком
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