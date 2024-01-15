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"Татнефть" в январе проиндексировала зарплаты сотрудников на 7,9%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - ПАО "Татнефть" с 1 января повысило оклады сотрудникам на 7,9%, сообщила корпоративная газета "Нефтяные вести".

"Учитывая сложившуюся экономическую обстановку, уровень инфляции, динамику цен на продукты питания и потребительские услуги, а также в целях максимальной поддержки работников компании было принято решение повысить оплату труда на 7,9%", - пишет газета со ссылкой на начальника управления по работе с персоналом "Татнефти" Андрея Глазкова.

"Татнефть" ежегодно индексирует зарплату сотрудникам.

Как сообщалось, в 2022 году компания планировала значительно поднять зарплату персоналу после хороших финрезультатов 2021 года, но индексировала оклады в среднем на 10% в апреле, сославшись на "внешние обстоятельства". В январе 2023 года "Татнефть" повысила оклады сотрудникам на 12%, выше плановых значений.

Татнефть
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