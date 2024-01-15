Закупки зерна в госфонд РФ в понедельник снизились до 13,9 тыс. т

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Государство в понедельник закупило в интервенционный фонд 13,905 тыс. тонн зерна на 202,6 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа).

На предыдущих торгах объем закупок составил 14,985 тыс. тонн на 205,3 млн рублей.

Всего с 11 декабря 2023 года (20 торговых дней) в фонд закуплено 332,1 тыс. тонн зерна на 4,662 млрд рублей. В частности, государство приобрело 2,7 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2022 года (на 38,34 млн рублей), 166,05 тыс. тонн пшеницы 3 класса урожая 2023 года (на 2,553 млрд рублей), 5,4 тыс. тонн пшеницы 4 класса урожая 2022 года (на 73,5 млн рублей), 137,7 тыс. тонн пшеницы 4 класса урожая 2023 года (на 1,78 млрд рублей), 2,7 тыс. тонн ржи урожая 2022 года (на 29,8 млн рублей) и 17,55 тыс. тонн ржи урожая 2023 года (на 186,4 млн рублей).

Средняя цена пшеницы 3 класса урожая 2022 года за этот период составила 14 200 рублей за тонну, пшеницы 3 класса урожая 2023 года - 14 004 рубля, пшеницы 4 класса урожая 2022 года - 12 378 рублей, пшеницы 4 класса урожая 2023 года - 11 794 рубля, ржи урожая 2022 года - 10 183 рубля, ржи урожая 2023 года - 9 732 рубля за тонну. Все цены - без НДС.

Следующие торги назначены на 16-19 и 22 января.

Как сообщалось, в ходе интервенций планируется закупить в фонд до 2 млн тонн зерна к уже имеющимся в нем 3 млн тонн.

Предыдущие закупочные интервенции в РФ были проведены с августа по декабрь 2022 года. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.