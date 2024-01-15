Конфликтующий миноритарий вышел из капитала "Кузбассэнергосбыта" "Мечела"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - ООО "Адвалор-Консалт" исключено из списка аффилированных лиц ПАО "Кузбасская энергетическая сбытовая компания" ("Кузбассэнергосбыт", входит в группу "Мечел"), ранее ему ранее принадлежало 25% акций ПАО.

Соответствующие изменения произошли в конце декабря, информация о них раскрыта в списке аффилированных лиц "Кузбассэнергосбыта" за II полугодие 2023 года, опубликованном 15 января.

Из списка также исключены Артем Герасимов и Сергей Цибизов, которым принадлежит по 50% "Адвалор-Консалта".

Согласно материалам "Кузбассэнергосбыта", 25 декабря в ходе внеочередного собрания акционеры компании досрочно прекратили полномочия действовавшего на тот момент совета директоров, в состав которого входили Герасимов и Цибизов, и избрали совет в новом составе. В новом совете все 7 мест достались представителям ООО "Мечел-Энерго", должности которых не раскрываются. Пять участников совета сохранили свои кресла, места Цибизова и Герасимова заняли Сергей Сапин и Дмитрий Воронов.

Как сообщалось, "Адвалор-Консалт" получил 25% "Кузбассэнергосбыта" в марте 2021 года (эта доля ранее принадлежала ООО "Сибирская генерирующая компания"), а уже в апреле подал к структурам "Мечела" и связанным с ним компаниям несколько миллиардных исков. Их предметом стало признание недействительными ряда договоров займа, заключенных "Кузбассэнергосбытом" со структурами "Мечела" в период 2012-2021 годов.

ПАО "Кузбассэнергосбыт" – один из двух гарантирующих поставщиков на территории Кемеровской области, обеспечивает более 30% общего электропотребления региона, обслуживает более 90% потребителей области. Согласно списку аффилированных лиц от 13 января 2023 года, ООО "Мечел-Энерго" владело более 72% "Кузбассэнергосбыта". В опубликованном 15 января 2024 года списке аффилированных лиц владельцы "Кузбассэнергосбыта" не раскрыты.