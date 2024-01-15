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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Большинство экономистов ждут ослабления мировой экономики в 2024 году

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Темпы роста мировой экономики замедлятся в 2024 году, полагают 56% главных экономистов компаний, опрошенных на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Остальные опрошенные ждут сохранения темпов роста мирового ВВП на уровне 2023 года или их ускорения.

По оценкам Международного валютного фонда, глобальная экономика вырастет на 2,9% в 2024 году после роста на 3% в 2023 году.

Наибольший пессимизм экономисты испытывают в отношении Европы - три четверти опрошенных (77%) полагает, что рост в регионе будет слабым или очень слабым. Тем временем в Южной Азии умеренного или сильного роста ждут 93% респондентов, в Восточной Азии - 86%.

Темпы роста ВВП США будут варьироваться от умеренных до сильных, полагают 56% опрошенных главных экономистов. Еще в сентябре процент составлял 78%. В то же время лишь 13% ожидают высокой инфляции в Штатах и Европе.

Организаторы ВЭФ опросили 30 главных экономистов банков, консалтинговых фирм, международных организаций и крупнейших компаний, включая Microsoft и Google.

"Мировую экономику снова ждет испытание в этом году, - отметила управляющий директор ВЭФ Саадия Захиди. - Мировая инфляция ослабевает, однако рост экономики буксует, финансовые условия остаются жесткими, напряженность усугубляется, а неравенство увеличивается, что подчеркивает срочную необходимость в международном сотрудничестве для создания условий для устойчивого и инклюзивного экономического роста".

Microsoft Google ВЭФ Давос США Саадия Захиди МВФ
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