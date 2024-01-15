Россия с 1 по 15 января снизила отгрузки зерна на экспорт на 22%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия с 1 по 15 января отгрузила на экспорт 1,7 млн тонн основных видов зерна, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в мониторинге Российского зернового союза.

"Тенденция сокращения объемов экспорта, начавшаяся в конце 2023 года, продолжилась и в первой половине января", - сказала "Интерфаксу" директор аналитического департамента союза Елена Тюрина.

По ее словам, отгрузки пшеницы за этот период уменьшились на 21,8%, до 1 млн 433 тыс. тонн, кукурузы - на 41%, до 171,3 тыс. тонн. Но при этом на 65%, до 95 тыс. тонн, выросли отгрузки ячменя.

Как уточнила Тюрина, основные объемы пшеницы в этом месяце пришлись на Египет - 257 тыс. тонн. Но это почти на 41% меньше прошлогоднего. На втором месте - Пакистан, куда было отгружено 176,6 тыс. тонн (на 5% меньше). На третьем - Бангладеш, экспорт на рынок этой страны на фоне низкой базы прошлого года вырос в 14 раз, до 155 тыс. тонн.

Турция оказалась на четвертом месте со 121 тыс. тонн, что почти в три раза меньше прошлогоднего показателя (323 тыс. тонн). Как пояснила Тюрина, это может быть связано с ожиданием увеличения сбора пшеницы в Турции в этом году.

Топ-5 замыкает Кения, отгрузки на ее рынок выросли в 2,2 раза, до 105 тыс. тонн.

Кроме того, значительные объемы пшеницы отправлены в Индонезию - 66 тыс. тонн. Год назад поставок в эту страну не было. В Мексику отгружено 48 тыс. тонн. "А вот в Алжир экспорт снизился на 77%, что можно объяснить переключением на других поставщиков. На 38% упали отгрузки в ОАЭ, - сказала эксперт, - но при этом почти в два раза выросли в Ливию".

По ее данным, основные объемы кукурузы в первой половине января пришлись на Иран - 64 тыс. тонн. Но они оказались на 34,5% меньше прошлогодних. Кроме того, кукуруза отгружалась в Израиль (55 тыс. тонн), Ливию (33 тыс. тонн) и ряд других стран.

Основными покупателями ячменя стали Алжир (30 тыс. тонн), Иран (25 тыс. тонн) и Израиль (20 тыс. тонн).

Тюрина также сообщила, что пшеницу за этот период отгружали 12 российских компаний против 35 год назад. Сократилось и количество портов, через которые шла перевалка зерновых и зернобобовых - 13 против 18 годом ранее. Основные объемы отгружены через Новороссийск - 736 тыс. тонн, это на 11% меньше, чем в прошлый год. Через рейдовую перевалку отправлено 344 тыс. тонн (на 13% меньше), через Тамань - 205 тыс. тонн (на 56% меньше), через Азов - 163,5 тыс. тонн (на 15% меньше).

Говоря о ценовой ситуации, Тюрина сообщила, что с начала года произошло заметное снижение цен как на европейскую, так и на американскую пшеницу. "Это можно объяснить усилением конкуренции на рынке", - сказала она, обратив внимание на то, что в январском обзоре Минсельхоза США прогноз по экспорту пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 гг.) повышен на 1 млн тонн, из Канады - на 0,5 млн тонн, из Украины - на 1,5 млн тонн.

По ее данным, цены на европейскую пшеницу с начала года снизились на $5, до $243, на американскую - на $10, до $259 за тонну. В то же время российская пшеница (FOB Новороссийск) подорожала на $3, до $244 за тонну. " И если раньше мы имели дисконт в пределах $7-10 за тонну, то сейчас стоимость российской пшеницы на $1 выше, чем в странах ЕС. Но, скорее всего, на фоне роста прогноза экспорта в ближайшее время можно будет увидеть снижение нашей цены до достижения конкурентоспособного уровня. То есть ситуация может вернуться к дисконту, думаю, в $5, скоро можно будет увидеть цену в $239-240 за тонну", - сказала Тюрина.

Цены производителей пшеницы снизились с начала года в пределах 100-200 рублей за тонну, особенно на юге. Средняя цена пшеницы 4-го класса составляет 11 500 рублей за тонну.