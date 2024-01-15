Минсельхоз США снизил прогноз мирового производства масличных

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз США снизил прогноз мирового производства масличных в 2023/2024 сельхозгоду до 660 млн тонн с 661 млн тонн, согласно предыдущей оценке в декабре.

Корректировка обусловлена существенным снижением оценки урожая соевых бобов в Бразилии и подсолнечника в Аргентине, ЕС и России, которое нивелирует ожидаемое повышение производства сои в Аргентине и США, говорится в обзоре ведомства.

Так, прогноз урожая сои в Бразилии, которая является крупнейшим мировым производителем и экспортером этой культуры, был уменьшен на 4 млн тонн, до 157 млн тонн, поскольку жаркая и засушливая погода в последние месяцы негативно повлияла на урожай в ключевых регионах. В то же время прогноз производства сои в Аргентине был повышен на 2 млн тонн, до 50 млн тонн. С учетом восстановления производства в Аргентине после засухи в прошлом сезоне ожидаемое сокращение урожая в Бразилии на фоне высоких переходящих запасов вряд ли окажет существенное влияние на мировую торговлю соевым маслом и шротом, полагает Минсельхоз США.

В целом, по оценке ведомства, мировое производство соевых бобов составит почти 399 млн тонн, что соответствует предыдущему прогнозу.

Оценка экспорта соевых бобов из Бразилии и Аргентины в текущем сельхозгоду осталась неизменной (99,5 млн тонн и 4,6 млн тонн соответственно). При этом Минсельхоз США повысил прогноз экспорта соевых бобов из России - на 350 тыс. тонн, до 1,25 млн тонн. В целом объем мирового экспорта оценивается в 170,9 млн тонн (170,3 млн тонн согласно декабрьскому прогнозу). Прогноз глобального импорта был повышен (до 168,4 млн тонн со 167,7 млн тонн), в то время как оценка поставок в Китай, который является крупнейшим импортером соевых бобов, осталась неизменной (102 млн тонн).

Прогноз мирового производства семян подсолнечника был снижен до 55,5 млн тонн с 56,8 млн тонн, согласно декабрьской оценке. В частности, прогноз урожая в России сокращен до 17,1 млн тонн с 17,5 млн тонн согласно предыдущему обзору ведомства, а в ЕС - до 10,2 млн тонн с 10,65 млн тонн.

Экспорт семян подсолнечника из России прогнозируется на уровне 450 тысяч тонн (в декабре прогноз составлял 550 тысяч тонн). Прогноз российского экспорта подсолнечного масла, напротив, был повышен - до 4,3 млн тонн с 4,275 млн тонн, шрота - до 2,65 млн тонн с 2,55 млн тонн. Прогноз производства подсолнечного масла в России вырос до 6,815 млн тонн с 6,774 млн тонн, шрота - до 6,78 млн тонн с 6,741 млн тонн.