РФ за 11 месяцев 2023 года увеличила экспорт продукции АПК на 6,8% до $39,4 млрд

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - РФ в январе-ноябре 2023 года экспортировала продовольственных товаров и сельхозсырья на $39,4 млрд, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($36,9 млрд). Об этом говорится в материалах ФТС, опубликованных на сайте службы.

Импорт этой продукции вырос до $32 млрд с $31,9 млрд годом ранее.

По прогнозу Минсельхоза, по итогам 2023 года экспорт продукции АПК может превысить $45 млрд. В 2022 году он составил $41,6 млрд, импорт – $35,7 млрд.