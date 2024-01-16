Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

РФ за 11 месяцев 2023 года увеличила экспорт продукции АПК на 6,8% до $39,4 млрд

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - РФ в январе-ноябре 2023 года экспортировала продовольственных товаров и сельхозсырья на $39,4 млрд, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($36,9 млрд). Об этом говорится в материалах ФТС, опубликованных на сайте службы.

Импорт этой продукции вырос до $32 млрд с $31,9 млрд годом ранее.

По прогнозу Минсельхоза, по итогам 2023 года экспорт продукции АПК может превысить $45 млрд. В 2022 году он составил $41,6 млрд, импорт – $35,7 млрд.

ФТС Минсельхоз АПК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Китая сообщили, что ВВП страны в 2023 г. вырос примерно на 5,2%

Добыча алмазов Rio Tinto упала в 2023 году на 28%

Brent подорожала до $78,91 за баррель

Владельцы 35% аэропорта Хитроу планируют продать свои доли

Владельцы 35% аэропорта Хитроу планируют продать свои доли
Операция США и союзников против хуситов

Bloomberg сообщил, что Катар и Россия избегают Суэцкого канала при поставках СПГ

Bloomberg сообщил, что Катар и Россия избегают Суэцкого канала при поставках СПГ

С февраля материнский капитал превысит 630 тысяч рублей на первого ребенка

TCS Group перерегистрируется в САР на острове Русский

Генпрокуратура попросила суд взыскать активы "Рольфа" в пользу государства

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });