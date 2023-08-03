Квартальная выручка "Ростелекома" по МСФО выросла на 14% до 165 млрд рублей

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО составила 164,98 млрд рублей, увеличившись на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщила компания.

Основной вклад в рост выручки во II квартале обеспечили продвижение комплексных цифровых продуктов в сегменте B2B/G, мобильный бизнес, а также цифровые кластеры.

Показатель OIBDA сократился на 1% - до 63,3 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA снизилась до 38,4% с 44,2%.

Операционная прибыль составила 24,8 млрд рублей, сократившись на 11%. Прибыль до налогообложения во II квартале снизилась на 10,6% и составила 13,5 млрд рублей. Чистая прибыль составила 9,5 млрд рублей, что на 24% меньше, чем во II квартале 2022 года.

Доходы от услуг мобильной связи во II квартале составили 57,7 млрд рублей, увеличившись на 13% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Доходы от услуг фиксированного доступа в интернет составили 25,5 млрд рублей, увеличившись на 7%. Доходы от цифровых сервисов возросли на 38% - до 30,9 млрд рублей. Услуги телевидения принесли компании 10,7 млрд рублей доходов - на 5% больше, чем годом ранее. Доходы от оптовых услуг (присоединение и пропуск трафика, VPN и другие) составили 21,7 млрд рублей, что на 10% больше аналогичного прошлогоднего показателя. Выручка от услуг фиксированного телефонии снизились на 3% - до 10,7 млрд рублей. Доходы от прочих услуг выросли на 23% - до 7,7%.

Свободный денежный поток за II квартал увеличился более чем в 2 раза - до 20,6 млрд рублей. За 6 месяцев этот показатель возрос год к году в 4,9 раза и достиг 73,6 млрд рублей. Динамику свободного денежного потока определили рост операционной прибыли, снижение процентных расходов, а также опережающий темп авансирования закупок оборудования в конце 2022 года в отчетных и сопоставимых периодах, поясняет компания.

"Особенности инвестиционного цикла и осуществления опережающих взаиморасчетов с контрагентами в конце 2022 года обусловили повышенный рост свободного денежного потока по итогам I полугодия 2023 года. Мы ожидаем осуществления запланированных на текущий год как инвестиционных, так и операционных проектов и инициатив во II полугодии, что приведет к нормализации данных показателей по итогам 2023 года, обеспечивая в то же время их поступательный рост в соответствии со стратегией", - прокомментировал отчет первый вице-президент - финдиректор "Ростелекома" Сергей Анохин.

Общий долг группы компаний "Ростелеком" на 30 июня 2023 года (с учетом АО) снизился на 8% к началу года до 522,3 млрд рублей, 100% общего долга составляли рублевые обязательства.

Чистый долг группы компаний на 30 июня 2023 года (включая АО) составил 471,7 млрд рублей, снизившись на 6% к началу года. Показатель "чистый долг/OIBDA" снизился с 2,0 до 1,8.

Абонентская база

Количество интернет-абонентов "Ростелекома", подключенных по волоконно-оптическим сетям, по итогам I полугодия 2023 года составило 11,7 млн, увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Количество пользователей IPTV увеличилось на 5% - до 6,9 млн. Количество пользователей услуги "Виртуальная АТС" возросло на 12% - до 0,26 млн.

Абонентская база местной телефонии уменьшилась на 9% - до 10,8 млн пользователей на фоне развития услуг мобильной связи и роста ее доступности. Число пользователей кабельного ТВ снизилось на 2% - до 4,3 млн. Число абонентов интернет-доступа, подключенных по традиционной технологии xDSL, снизилось на 13% - до 2,2 млн. Компания поясняет, что интернет-абоненты технологии xDSL активно мигрируют на технологию волоконно-оптического доступа, по которой наблюдается рост абонентской базы.

Результаты 2020 года

Как говорится в материалах компании, по итогам 2022 года выручка "Ростелекома" составила 627,1 млрд рублей, увеличившись на 8,1% (компания не публиковала финансовые результаты, начиная с I квартала 2022 года).

Показатель OIBDA в 2022 году составил 248,04 млрд рублей, что на 13,4% больше, чем в предыдущем году. Рентабельность по OIBDA составила 39,6% против 37,7% в 2021 году.

Операционная прибыль составила 96,2 млрд рублей, увеличившись на 36,1%. Чистая прибыль выросла на 10,6% - до 35,2 млрд рублей.

Выручка в мобильном сегменте составила 208,3 млрд рублей (рост на 7,2%), от ШПД - 96,9 млрд рублей (снижение на 3%), от цифровых сервисов - 122,1 млрд рублей (рост на 38,1%), от услуг телевидения - 42 млрд рублей (рост на 5%), от оптовых услуг - 80,5 млрд рублей (рост на 8,7%), фиксированной телефонии - 44,6 млрд рублей (снижение на 8,7%)