Физлица в декабре сократили покупки на фондовом рынке РФ до годового минимума

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Розничные инвесторы в декабре практически не оказывали поддержку российскому рынку акций, их нетто-покупки по итогам месяца сократились до 0,5 млрд рублей, говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

Для сравнения, среднемесячный показатель по объему их нетто-покупок за предыдущие 11 месяцев составляет 15,7 млрд рублей.

В частности, в январе 2023 года физлица купили акции российских компаний на 5,4 млрд рублей, в феврале - на 3,9 млрд, в марте - на 17,4 млрд, в апреле - на 28,9 млрд, в мае - на 14,9 млрд, в июне - 13,1 млрд, в июле - на 2,9 млрд, в августе - на 39,2 млрд, в сентябре - на 29,4 млрд, в ноябре - на 12,6 млрд рублей.

Отсутствие интереса физлиц к акциям российских компаний негативно повлияло на динамику фондового рынка, отмечает ЦБ. В целом за месяц индекс МосБиржи снизился на 2,1%, до 3099 пунктов.

Розничные инвесторы остаются основными участниками рынка акций российских компаний, но их средняя доля в торгах в декабре снизилась до 73% с 77% в ноябре.

Крупнейшими продавцами акций отечественных компаний (на 22,2 млрд рублей) в декабре были нерезиденты из дружественных стран. Наибольшие покупки на российском рынке акций совершили НФО за счет собственных средств и в рамках доверительного управления (на 14,4 и 7,6 млрд рублей соответственно) и нефинансовые компании (на 9,8 млрд рублей).