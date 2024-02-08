ЦБ РФ отметил рост доли розничных инвесторов в торгах акциями в январе до 75%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Розничные инвесторы остаются основными участниками рынка акций российских компаний. Их средняя доля в торгах в январе 2024 года несколько выросла - до 75% после 73% в декабре, сообщается в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

Наибольшие покупки на российском рынке акций совершили системно значимые кредитные организации, купившие ценные бумаги на 12,2 млрд рублей, и физлица - на 10,4 млрд рублей.

Крупнейшими продавцами акций российских компаний были дочерние иностранные организации, продавшие бумаг на 8,8 млрд рублей, и некредитные финансовые организации в рамках доверительного управления (на 6,7 млрд рублей) и за счет собственных средств - на 6,2 млрд рублей.