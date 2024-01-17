Доля рублевых платежей при оплате экспорта РФ в ноябре упала до 33,8%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Доля российского рубля в экспортной выручке, поступившей в РФ, упала в ноябре 2023 года до минимальных с августа 2022 года 33,8% с 38,1% в октябре, следует из предварительных данных о валютной структуре расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

В то же время доля прочих валют при оплате экспорта в ноябре выросла до 39,4% с 37,2% в октябре, это стало новым максимальным уровнем этого показателя.

Доля платежей по экспортным контрактам, выполненных в валютах недружественных государств, увеличилась в ноябре до максимальных с июня 2023 года 26,8% с 24,7% в октябре.

При экспорте в азиатские страны доля рублевых платежей снизилась в ноябре до 28,9% с 34,6% в октябре, продолжая снижение, начавшееся после достижения в июле максимума 42,6%.

При этом партнеры российских экспортеров продолжили в ноябре обновление максимумов по доле платежей в прочих валютах - она выросла до 47,2% с 44,2% в октябре.

Доля платежей в токсичных валютах в октябре увеличилась до 23,8% с 21,2%, вернувшись на июльский уровень.

Получатели российского экспорта из американских стран, которые в октябре увеличили долю рублевых платежей до рекордных 37,1%, в ноябре снизили этот показатель в четыре раза, до 9,1% (минимум с апреля 2022 года, когда этот показатель падал до 7,5%). Это произошло при росте платежей в валютах недружественных стран с 59,1% до 83,3% (максимум с января), в прочих валютах - до нового максимума 7,6% после двукратного роста по сравнению с сентябрьскими 3,8%.

В экспортных операциях с африканскими странами в ноябре наращивались рублевые платежи - их доля достигла 59% после 42,8% в октябре, что стало максимальным значением с марта, и в токсичных валютах - доля этих поступлений выросла в 2,4 раза, до 39,3% с 15,5%. Доля платежей в прочих валютах радикально снизилась - до минимальных с февраля 1,8% с 41,7%.

Курс рубля в условиях действия валютных ограничений определяется в значительной степени балансом предложения иностранной валюты со стороны экспортеров и спроса импортеров на иностранную валюту. Этот фактор в значительной степени определил снижение курса рубля в летние месяцы 2023 года, что побудило российские власти предпринять ряд мер для увеличения поступления валютной экспортной выручки и снижения спроса на валюту со стороны импортеров под воздействием ужесточившейся денежно-кредитной политики.