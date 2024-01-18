Экономическая активность слабо изменилась в большинстве регионов США

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Уровень экономической активности изменился слабо или не изменился вовсе в большинстве регионов США в декабре - начале января, говорится в опубликованном в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

В то же время в трех из 12 округов зафиксирован сдержанный (modest) рост активности, в одном - сдержанное снижение.

Потребительская активность в минувший период, на который пришлись рождественские и новогодние праздники, оправдала ожидания в большинстве округов и превысила прогнозы в трех округах, включая Нью-Йорк, где наблюдались сильные продажи одежды, игрушек и спортивных товаров.

Сезонный спрос привел к росту объема авиаперевозок в округе Ричмонда и увеличению расходов по кредитным картам в Филадельфии. В нескольких округах отмечен рост туризма, включая Нью-Йорк, говорится в документе.

Контакты почти во всех округах сообщили о сокращении активности в сфере промышленного производства.

Также респонденты указали, что высокие процентные ставки по-прежнему оказывают давление на продажи автомобилей и жилья, однако сразу в нескольких регионах отмечен оптимизм по поводу перспектив скорого снижения ставок.

С другой стороны, среди респондентов есть опасения по поводу ослабления общего спроса и внутриполитических событий, связанных с выборами в США.

В семи из 12 округов наблюдались слабые изменения общего уровня занятости или отсутствие изменений, при этом рост числа рабочих мест в четырех округах был охарактеризован как сдержанный или умеренный (moderate). В двух округах по-прежнему наблюдается дефицит квалифицированных кадров, в некоторых регионах это касается специализированных профессий, например, автомехаников или инженеров.

В то же время почти во всех округах респонденты отметили один или несколько сигналов охлаждения рынка труда, включая рост числа соискателей, пониженную текучесть кадров, более тщательный подход к подбору персонала и ослабление повышательного давления на зарплаты. Во многих округах компании ожидают замедления роста зарплат в ближайший год.

В шести округах опрошенные рассказали про незначительный или сдержанный рост цен, в двух регионах подъем цен описан как умеренный. Контакты в пяти округах отметили некоторое замедление инфляции, в трех уровень ценового давления практически не изменился.

Компании в большинстве округов привели примеры стабильных или снижающихся цен на сырьевые товары, особенно в перерабатывающей промышленности и строительстве, а также более значительных скидок от автодилеров.

Потребители стали более разборчивыми в выборе покупок, в результате чего рентабельность ритейлеров сократилась, отмечается в отчете. В трех округах компании ожидают более медленного повышения цен в ближайший год, в четырех изменения цен практически не ожидается.

Обзор Beige Book, который формируется на основе данных двенадцати ФРБ, традиционно публикуется примерно за две недели до заседания Федеральной резервной системы. Информация, использованная при составлении нынешнего отчета, была собрана по 8 января включительно и обработана ФРБ Филадельфии.