В парламенте Азербайджана призвали приостановить экономические отношения с Парижем

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Комитет по международным отношениям и межпарламентским связям Милли меджлиса (парламента) Азербайджана принял заявление в ответ на антиазербайджанскую резолюцию Сената Франции от 17 января 2024 года, призвав азербайджанское правительство, в частности, приостановить все экономические отношения с Парижем.

Комитет призвал правительство Азербайджана ввести санкции против Франции, заморозить активы французских официальных лиц в Азербайджане, приостановить все экономические отношения с Францией, вывести из Азербайджана все французские компании, включая TotalEnergies, не допустить участия французских компаний в любых проектах, реализуемых по заказу Баку, поручить министерству иностранных дел (МИД) Азербайджана предпринять шаги для признания независимости, Канакии, Маохи Нуи и Корсики, говорится в заявлении (имеется в распоряжении агентства "Интерфакс").

Парламентский комитет выступил с заявлением "в связи с предвзятой, односторонней и необоснованной резолюцией, принятой Сенатом Франции 17 января 2024 года по инициативе действующих в этой стране руководителей армянского лобби и находящихся под их влиянием французских официальных лиц и политиков".

"В последние годы политические круги Франции, в том числе Сенат и Национальное собрание, на основании инструкций, полученных непосредственно от Елисейского дворца, активизировали свою откровенно расистскую, азербайджанофобскую и исламофобскую деятельность и продолжают предпринимать несправедливые шаги против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, демонстрируя открытое неуважение к нормам и принципам международного права", - говорится в заявлении.

"Из-за проводимой французским правительством антиазербайджанской политики, в том числе принятых антиазербайджанских резолюций в обеих палатах французского парламента, отношения между двумя странами находятся на самом низком уровне за всю историю и, по сути, могут считаться приостановленными", - отмечается в заявлении.

Накануне Сенат Франции принял резолюцию, в которой призвал Париж ввести санкции в отношении Азербайджана за проведение Баку антитеррористической операции локального характера в Карабахском регионе страны 19-20 сентября 2023 года.