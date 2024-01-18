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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Гостиничный актив АФК "Система" удвоил квартальную выручку

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Гостиничный актив из портфеля ПАО АФК "Система" - Cosmos Hotel Group (CHG) - в III квартале 2023 года увеличил выручку в 2 раза - до 4,1 млрд рублей, сообщила компания.

OIBDA CHG выросла в 2,6 раза - до 1,9 млрд рублей.

По итогам 9 месяцев 2023 года выручка CHG достигла 9,1 млрд рублей (рост в 2,3 раза), OIBDA - 3,3 млрд рублей (рост в 3,4 раза).

Среднегодовая загрузка отелей CHG в 2023 году составила 59%.

По словам президента CHG Александра Биба, сейчас доля компании на российском гостиничном рынке составляет около 10%, а к 2026 году этот показатель планируется нарастить до 15-20%.

Cosmos Hotel Group объединяет около 40 отелей от 3* до 5* в 20 городах России с совокупным номерным фондом более 10 тысяч единиц.

Cosmos Hotel Group АФК Система Александр Биб
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