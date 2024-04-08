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Выручка АФК "Система" по МСФО в 2023 году превысила 1 трлн рублей

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Консолидированная выручка ПАО АФК "Система" по МСФО в 2023 году превысила 1 трлн рублей, увеличившись с 2022 года на 16,8%, сообщила корпорация.

OIBDA группы в 2023 году составила 266,2 млрд рублей. Чистый убыток АФК "Система" оказался на уровне 5,3 млрд рублей.

CAPEX "Системы" в 2023 году сложился в размере 149,3 млрд рублей. Чистые финансовые обязательства корпцентра составили 247,7 млрд рублей, остаток денежных средств - 18 млрд рублей.

АФК Система
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