Шэрил Сэндберг покинет совет директоров Meta

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Шэрил Сэндберг покидает совет директоров Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией и запрещена), в которой она проработала почти 16 лет.

Сэндберг написала в соцсети, что не станет выдвигать свою кандидатуру на переизбрание в совет и покинет его в мае этого года.

Сэндберг начала работать в Meta в 2008 году, перейдя в компанию из Google. Она ушла в отставку с поста операционного директора в середине 2022 года, но осталась членом совета директоров фирмы.

За последние 12 месяцев капитализация Meta взлетела в 2,7 раза, до $944 млрд.