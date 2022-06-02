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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

Шэрил Сэндберг покинет пост COO Meta после 14 лет работы

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Шэрил Сэндберг покинет пост главного операционного директора (COO) Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена), который она занимала 14 лет.

На своей странице в Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации) 52-летняя Сэндберг заявила, что уйдет с поста главного операционного директора компании осенью этого года, однако останется членом совета директоров Meta.

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"Когда я пришла на эту работу в 2008 году, я думала, что останусь здесь лет на пять. Теперь, 14 лет спустя, пришло время начать писать новую главу моей жизни", - отметила Сэндберг.

За годы работы в компании Сэндберг выстроила ее коммерческую деятельность, превратив социальную сеть для студентов Гарварда в одну из крупнейших рекламных организаций мира, отмечает The Wall Street Journal. Доходы Meta от рекламы в прошлом году составили порядка $115 млрд.

Место главного операционного директора после ухода Сэндберг займет Хавьер Оливан, занимающий в настоящее время в компании пост директора по развитию.

Акции Meta прибавляют в цене 0,2% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 44%.

Ранее на этой неделе Meta сообщила, что тикер ее акций на бирже Nasdaq с 9 июня изменится на "META" с "FB".

Meta Шэрил Сэндберг
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