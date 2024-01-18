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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

"Мосэнерго" в 2023 году увеличило производство электроэнергии на 0,8%

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - ПАО "Мосэнерго" в 2023 г. увеличило производство электроэнергии на 0,8% по сравнению с 2022 г., до 63,02 млрд кВт.ч, сообщила компания.

Отпуск тепловой энергии снизился на 4,6%, до 81,49 млн Гкал. Основное влияние на динамику этого показателя оказали высокая температура воздуха в апреле-мае 2023 г., сокращение продолжительности отопительного периода 2022-2023 гг. по сравнению с предыдущим, а также позднее начало отопительного периода 2023-2024 гг., говорится в сообщении.

ПАО "Мосэнерго" - крупнейшая территориальная генерирующая компания России. Установленная электрическая мощность её 15 электростанций составляет 12,3 тыс. МВт, тепловая мощность - 43,8 тыс. Гкал. Основным акционером "Мосэнерго" с долей 53,85% является ООО "Газпром энергохолдинг". Еще 26,45% акций принадлежат департаменту городского имущества Москвы.

Мосэнерго
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