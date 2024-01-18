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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Рынок акций РФ в четверг просел ниже 3180 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг умеренно просел по индексам в рамках фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и возросшей волатильности нефти (Brent опускалась ниже $77,5 за баррель, но вечером отскочила к $78,5 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 3180 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза", при этом выросли акции "Газпрома".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3178,85 пункта (-0,2%, максимум дня - 3193,54 пункта), индекс РТС - 1124,98 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,1%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 88,97 рубля (+0,02 рубля), днем курс опускался к 88,5 руб./$1.

Газпром Мосбиржа РТС
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