"ФосАгро" в 2024 году планирует увеличить производство на 2%

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - "ФосАгро" в 2024 году планирует увеличить производство до более чем 11,5 млн тонн, сообщил журналистам генеральный директор компании Михаил Рыбников.

"Планируем увеличение объемов, как и в прошлые годы. Думаю, будет больше, чем 11,5 млн тонн",- сказал он.

В 2023 году "ФосАгро" увеличила выпуск агрохимической продукции до 11,3 млн тонн. Таким образом, в 2024 году компания может нарастить производство примерно на 2%.

Рыбников отметил, что в последние 5-6 месяцев цена на фосфорсодержащие удобрения остается стабильной. "То есть, может, она особо не растет, но главное, что она не падает. Сейчас она, грубо говоря, $500 плюс, и на самом деле это исторически высокий уровень", - сказал он.

Отвечая на вопрос о планах дальнейшего увеличения мощностей, Рыбников сказал, что "ФосАгро" сохраняет ранее намеченную стратегию развития фосфорного сегмента и продолжает анализ проектов по азотной группе. "Мы пока анализируем новые предложения (в азотном сегменте - ИФ), которые требуют достаточно большой проработки, потому что для нас это новые лицензиары, новые подрядчики", - пояснил он.

"(В фосфорном сегменте - ИФ) все, что намечено, реализуется. Ключевым будет 2025 год, когда у нас произойдет основной прирост производства по всем трем площадкам: в Волхове, в Череповце и особенно в Балакове", - сказал Рыбников. Он напомнил, что у компании есть свой научно-исследовательский институт, "который имеет компетенции по всем переделам производства фосфорных и сложных удобрений".

"ФосАгро" в конце 2021 года объявила о планах построить в Череповце комплекс мощностью около 1 млн тонн аммиака и до 1 млн тонн карбамида в год. Предполагалось, что проект станет одним из ключевых в стратегии компании до 2030 года. "ФосАгро" рассчитывала выбрать подрядчика в феврале 2022 года, но тендер не был завершен.

В 2023 году менеджмент "ФосАгро" говорил, что компания ведет переговоры по проекту с лицензиарами из Китая. "Появились возможности получить китайскую технологию и оборудование. Мы сейчас находимся в стадии проработки: какого он (завод - ИФ) будет размера, какие сроки реализации и стоимость", - говорил начальник отдела компании по связям с инвесторами Андрей Серов.

Летом 2023 года Рыбников говорил, что окончательное инвестрешение по проекту может быть принято в первой половине 2024 года.

"ФосАгро" 5 марта ввела в эксплуатацию на площадке в Волхове (Ленинградская область) новый комплекс по производству минеральных удобрений. Объем инвестиций в проект составил более 34 млрд рублей, его реализация заняла четыре года. В результате выпуск готовой продукции на предприятии по сравнению с 2019 годом, как отмечала пресс-служба "ФосАгро", вырастет в четыре раза, до 1 млн тонн в год.

В группу "ФосАгро" входят АО "Апатит" в Череповце (Вологодская область), его филиалы в Кировске (Мурманская область), Балаково (Саратовская область) и Волхове, ООО "ФосАгро-Регион" и Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам им. профессора Я.В. Самойлова.