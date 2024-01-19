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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Сеть фастфуда Wendy's возглавил Кирк Таннер из Pepsi

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Wendy's Co., третья по величине сеть ресторанов быстрого питания в США, назначила Кирка Таннера новым главным исполнительным директором компании.

Таннер 13 лет проработал в PepsiCo Inc., в последнее время - на должности главы ключевого для компании североамериканского подразделения безалкогольных напитков.

На посту главы Wendy's Co. он сменит Тодда Пенегора, который руководил компанией с 2016 года. Пенегор также покинет совет директоров Wendy's Co., говорится в пресс-релизе.

Акции Wendy's подорожали на 1% на дополнительных торгах в четверг. Рыночная стоимость компании за последний год снизилась на 13%, до $3,94 млрд, в то время как фондовый индекс S&P 500 за этот период прибавил 22,6%.

Wendy's была создана в 1969 году. В настоящее время она объединяет около 7 тыс. заведений в разных странах мира, 6 тыс. из них расположена в США.

Pepsi Кирк Таннер Wendy's
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