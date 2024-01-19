Brent подешевела до $79,01 за баррель, но завершает неделю в плюсе

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо меняются в пятницу и завершают неделю в плюсе на фоне геополитической напряженности и снижения запасов нефти в США.

К 14:24 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 9 центов, до $79,01 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 3 цента, до $74,11 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 2,1%. С начала недели североморская марка выросла в цене примерно на 1%, североамериканская - на 2%.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,492 млн баррелей, до минимального уровня с октября, сообщило в четверг Министерство энергетики страны. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, сократились за неделю на 2,1 млн баррелей - максимально с сентября прошлого года.

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило на 180 тыс. баррелей в сутки прогноз мирового спроса на нефть на 2024 год. Теперь МЭА ожидает, что в текущем году спрос на нефть увеличится на 1,24 млн б/с, до 102,96 млн б/с.

На Ближнем Востоке сохраняется сложная ситуация на фоне обменов ударами между военными США и йеменскими хуситами.

"Нефть получает хорошую поддержку за счет напряженности на Ближнем Востоке, - написали аналитики Commerzbank. - Предложение на рынке также в избытке".