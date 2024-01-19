Нефтесервисная SLB в IV кв. получила выручку и скорр. прибыль лучше прогноза

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная компания SLB (ранее известная как Schlumberger) в четвертом квартале 2023 года увеличила чистую прибыль на 4%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,11 млрд, или 77 центов в расчете на акцию, по сравнению с $1,07 млрд, или 74 центами на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль составила 86 центов на акцию.

Выручка выросла на 14%, до $8,99 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне 84 центов на акцию при выручке в $8,96 млрд.

Выручка SLB в Северной Америке в минувшем квартале почти не изменилась и составила $1,64 млрд. Доходы от работы на международных рынках увеличились на 18% - до $7,29 млрд.

"На международной арене, несмотря на усиление геополитической напряженности в различных регионах, мы не ожидаем существенного воздействия на общую активность в секторе, если не будет эскалации", - заявил глава компании Оливье де Пеш, чьи слова приводятся в пресс-релизе.

Совет директоров SLB также утвердил повышение размера квартальных дивидендов на 10%, до $0,275 на акцию.

Котировки акций компании снижаются на 0,2% в ходе предварительных торгов в пятницу.