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ЦБ РФ намерен смягчить регулирование для высокорискованных заемщиков

Регулятор пошел на такой шаг, чтобы не выдавливать клиентов из банков в МФО

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Банк России планирует выделить в отдельную категорию высокорискованных заемщиков, которые смогут получить кредит в банке по высокой ставке, но не настолько высокой, как в МФО, говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ.

"Чтобы не создавать для заемщиков с повышенным риском запретительных барьеров в банках и не вынуждать их использовать более дорогие продукты (например, микрозаймы в МФО), мы планируем выделить таких заемщиков в отдельную категорию", - отмечается в материале ЦБ.

На первом этапе ограничения по предельному значению полной стоимости кредита (ПСК) не будут распространяться на кредиты высокорискованным заемщикам до 100 тыс. руб. и на срок до трех лет. К новой категории будут отнесены заемщики с более высоким уровнем риска (платежная нагрузка на момент обращения к кредитору - более 60% среднемесячного дохода).

"При этом важно, что с учетом новых правил раскрытия и расчета ПСК у таких заемщиков будет полноценное понимание стоимости кредитов, и они смогут делать осознанный выбор", - поясняет ЦБ.

ЦБ допускает, что такие кредиты будут дороже из-за высокого риска нарушения заемщиком кредитных обязательств. Однако все-таки ставки по ним не должны быть такими же высокими, как по займам МФО. Например, в третьем квартале 2023 года средний уровень ПСК по небольшим кредитам наличными на короткий срок в банках составлял 38%, а в МФО - 285%. Помимо того что банки могли не включать в ПСК все платежи за допуслуги, разница объясняется тем, что у банков другая бизнес-модель, регуляторные требования к ним жестче. Кроме того, у них ниже риск-аппетит, и, соответственно, по банковским клиентам меньше риск невозврата средств, чем по клиентам МФО. Это позволяет банкам выдавать кредиты по более низким ставкам.

В дальнейшем при необходимости ЦБ рассмотрит возможность ограничения ставок в этой категории, чтобы не допустить роста закредитованности.

По оценкам ЦБ, количество высокорискованных заемщиков, получивших кредиты наличными или кредитные карты на сумму до 100 тыс. рублей, в 2021 году составляло примерно 13%, или 3,8 млн человек. В сегменте кредитных карт доля рисковых заемщиков больше (15%), чем в сегменте кредитов наличными (10%), что может быть связано с более мягкими стандартами выдач, а также с меньшим "средним чеком" кредита (примерно 100 тыс. рублей против 300+ тыс. рублей в сегменте кредитов наличными). При этом почти половина заемщиков брали кредиты до 30 тыс. рублей, что потенциально близко к "займам до зарплаты", популярным в МФО, отмечает регулятор.

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