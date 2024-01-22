Число близких к банкротству британских компаний выросло на 26% в IV квартале

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Количество британских предприятий, находящихся в критическом финансовом положении, в четвертом квартале 2023 года выросло на 26% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, до 47,5 тыс., говорится в исследовании Begbies Traynor Group.

Еще 539 тыс. компаний сообщили о серьезных финансовых трудностях, что на 13% больше показателя июля-сентября прошлого года, приводит данные исследования издание MarketWatch.

Основные проблемы испытывают компании в сфере строительства и в секторе недвижимости в целом - они составляют около 30% проблемных фирм. Также тревогу вызывают секторы образования и здравоохранения. При этом рост числа близких к банкротству фирм отмечен во всех 22 секторах, представленных в отчете.

Главными негативными факторами для британского бизнеса являются высокая инфляция и взлетевшие до максимума с 2008 года процентные ставки Банка Англии, а также низкий уровень потребительского доверия и растущие затраты на производство, пишут авторы исследования.

"К сожалению, мы не видим легких способов исправить ситуацию, и с учетом сохраняющейся геополитической неопределенности и ожидаемого роста зарплат, ситуация в экономике, все еще восстанавливающейся от последствий пандемии, едва ли станет лучше", - сказал председатель совета директоров Begbies Traynor Рик Трейнор.

По его мнению, процедуру банкротства в текущем году могут начать тысячи британских компаний