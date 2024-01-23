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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Sinopec открыла в КНР сверхглубокое сланцевое месторождение газа

Sinopec открыла в КНР сверхглубокое сланцевое месторождение газа
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Китайская нефтегазовая компания China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) открыла новое сверхглубокое месторождение сланцевого газа в провинции Сычуань, говорится в сообщении компании.

Месторождение Hexingchang обладает разведанными запасами в размере 133 млрд кубометров газа, что делает его первым обнаруженным в стране сланцевым сверхглубоким месторождением такого масштаба.

Sinopec ранее обнаружила ряд других крупных месторождений природного газа в провинции Сычуань.

Sinopec КНР Китай Сычуань
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