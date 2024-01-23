Swatch увеличила выручку на 5% в 2023 году до 7,9 млрд франков

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Swatch Group AG, крупнейший в мире производитель часов, увеличил чистую прибыль и выручку в 2023 году благодаря росту продаж в большинстве регионов мира.

Как сообщается в пресс-релизе Swatch, ее чистая прибыль в минувшем году составила 890 млн швейцарских франков ($1,03 млрд) по сравнению с 823 млн франков годом ранее.

Операционная прибыль повысилась до 1,19 млрд франков с 1,16 млрд франков. Рентабельность по операционной прибыли составила 15,1% по сравнению с 15,4% в 2022 году.

Выручка увеличилась на 5,2% до 7,89 млрд франков. Без учета колебаний валютных курсов рост составил 12,6%.

Совет директоров Swatch рекомендовал повысить дивиденды на обыкновенную акцию до 1,3 франка на акцию с 1,2 франка годом ранее и увеличить дивиденды на акцию на предъявителя (bearer share) до 6,5 франка с 6 франков. Рекомендация будет рассмотрена на ежегодном собрании акционеров, которое состоится 8 мая.

Swatch видит "отличные перспективы роста" продаж в 2024 году, особенно в низком и среднем ценовых сегментах, несмотря на укрепление франка.

Обыкновенные акции Swatch, которой также принадлежат такие бренды, как Breguet и Omega, Blancpain и Certina, Tissot и Longines, подешевели на 7,2% за последние три месяца.