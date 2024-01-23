Минпромторг оценил инвестиции в химкомплекс в России за 2023 год в 900 млрд рублей

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Объем инвестиций в химический комплекс России по итогам 2023 года составил около 900 млрд рублей, говорится в презентации замдиректора департамента химической промышленности Минпромторга Дарьи Шевякиной на форуме Ruplastica.

"Инвестиционная активность в химическом комплексе продолжается. В прошлом году чистые инвестиции составили уже почти 1 трлн рублей. (...) 16 новых инвестпроектов реализовано. Поэтому, в принципе, мы можем сказать, что химики преодолевают кризисные ситуации достаточно стойко, несмотря на всю геополитическую ситуацию", - сказала она.

Согласно презентации, в 2022 году в химический комплекс было инвестировано 796 млрд рублей. Таким образом, по итогам 2023 года показатель вырос на 13%.

Объем средств, направленных на господдержку российских предприятий химического комплекса, в 2023 году составил 34,9 млрд рублей - на 1,2% больше, чем годом ранее (34,47 млрд рублей). Согласно презентации Шевякиной, из общей суммы поддержки 2023 года более 12,5 млрд рублей пришлось на займы Фонда развития промышленности, 1,9 млрд - на компенсацию затрат по НИОКР.

Потребление химической продукции в денежном выражении, по предварительным данным Минпромторга, достигло 8,34 трлн рублей (+11,6%).

"По итогам 2023 года мы неплохо прибавили с точки зрения объемов потребления химической продукции. Очевидно, что потребляющие отрасли промышленности, смежные, такие как авиационная, строительство и многие другие, переориентировались по большей степени на российских поставщиков при незначительном росте импорта", - отметила Шевякина.