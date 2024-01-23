Молочный холдинг "ЭкоНива" открыл представительство в Китае

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - ГК "ЭкоНива", крупнейший в РФ производитель сырого молока, открыла представительство в Китае - торговый дом EkoNiva (Xi'an) Dairy Co. (город Сиань).

Как сообщается в пресс-релизе компании, его главные функции - коммерческая деятельность, направленная на увеличение экспорта молочной продукции в КНР, повышение узнаваемости бренда "ЭкоНива" и расширение ассортимента поставляемой продукции. "Через собственное представительство компания сможет активнее вести переговоры и заключать контракты на поставку молочной продукции, минуя посредников. Благодаря появлению торгового дома, "ЭкоНива" намерена расширять свое участие в различных отраслевых выставках и мероприятиях в Китае", - говорится в пресс-релизе.

Офис в Сиане уже начал работу. Выбор города обусловлен его географическим положением и удобной логистикой. Это административный центр провинции Шэньси, он играет важную роль в международном экономическом и культурном взаимодействии центральных и северных регионов Китая. Кроме того, это крупный сухопутный транспортный узел. Железнодорожные маршруты соединяют Сиань с Россией, странами Европы, а также другими регионами Китая.

В пресс-релизе напоминается, что "ЭкоНива" начала поставки молочной продукции в Китай летом 2020 года. Группа экспортирует классическое ультрапастеризованное молоко, а также ультрапастеризованное молоко линейки Professional Line. Общий объем экспорта в Китай за этот период составил около 1,4 тыс. тонн, из них более 400 тонн было отправлено в прошлом году. Доставка идет морским путем и автотранспортом. Открытие представительства дает возможность использовать и железнодорожный транспорт. Первая отправка по железной дороге запланирована на конец января. В состав партии войдут ультрапастеризованные молоко и сливки.

В настоящее время "ЭкоНива" проходит аттестацию для поставок в Китай продукции с коротким сроком годности, в частности йогуртно-десертной группы.

ГК "ЭкоНива" основана в 1994 году предпринимателем Штефаном Дюрром. Под ее управлением находятся активы в 13 российских регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Основное, молочное, подразделение группы объединяет 40 современных животноводческих комплексов. В 2023 году "ЭкоНива" произвела 1,26 млн тонн сырого молока. С 2013 года "ЭкоНива" занимается переработкой молока. Под ее управлением - четыре перерабатывающих завода.

Кроме того, предприятия группы занимаются племенным и мясным скотоводством, семеноводством, растениеводством и органическим сельским хозяйством. Холдинг входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 630 тыс. га.