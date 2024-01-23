Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

Минфин РФ 24 января проведет аукцион по размещению ОФЗ 26244

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 24 января проведет аукцион по продаже ОФЗ-ПД серии 26244 в объеме остатков, доступных для размещения, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26244 с погашением 15 марта 2034 года имеют 20 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 154 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 27 марта 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 11,25% годовых (1-й купон - 47,47 рубля на облигацию и 2-21-й купоны - 56,1 рубля на облигацию).

Минфин РФ ОФЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ РФ не видит веских причин для продления обязательной продажи валютной выручки

ЦБ РФ не видит веских причин для продления обязательной продажи валютной выручки
Операция США и союзников против хуситов

Ситуация в Красном море начинает сказываться на прибыли компаний. Обзор

Ситуация в Красном море начинает сказываться на прибыли компаний. Обзор

Пожар в Усть-Луге вызвал рост цен на нафту в Азии до трехмесячного максимума

Yandex N.V. остается конечным владельцем российского юрлица "Яндекса"

Yandex N.V. остается конечным владельцем российского юрлица "Яндекса"

Sinopec открыла в КНР сверхглубокое сланцевое месторождение газа

Sinopec открыла в КНР сверхглубокое сланцевое месторождение газа

Суд оставил в силе требование ФАС к S7 по разработке ценовой политики

Кабмин предложил продлить обязательную продажу валютной выручки экспортеров

Кабмин предложил продлить обязательную продажу валютной выручки экспортеров

"Делимобиль" анонсировал IPO на Мосбирже

"Ъ" узнал о планах добрать доходы от угля, освобожденного от экспортной пошлины, за счет НДПИ

"Ъ" узнал о планах добрать доходы от угля, освобожденного от экспортной пошлины, за счет НДПИ

Российское МКАО стало владельцем главного юрлица "Яндекса" в РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });