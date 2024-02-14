Литовская Avia Solutions Group хочет создать авиакомпанию в Бразилии

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Литовская группа авиационного бизнеса Avia Solutions Group планирует учредить в Бразилии авиакомпанию, парк которой к 2028 году может достичь 25 самолетов, сообщила группа.

"Мы рассматриваем Азиатско-Тихоокеанский регион как очень перспективный. Наша цель - открыть семь авиакомпаний в разных странах Азии к 2024 году. Бразилия - еще одно направление, где мы хотим видеть предприятия нашей группы", - сказал через пресс-службу глава группы Йонас Янукенас.

Это, по его словам, очередной шаг в расширении деятельности группы на рынках с сезонностью, противоположной европейской.

По информации главы Avion Express (материнская компания будущего авиаперевозчика) Дарюса Кайокаса, в Бразилии ежегодно обслуживается самолетами более 100 млн пассажиров, поэтому компания выходит на рынок с расчетом стать сильным игроком и увеличить свои мощности в несколько раз за несколько лет.

"Мы планируем начать деятельность в Бразилии с 5-10 самолетами, но поставили перед собой цель расширить наш парк до 25 самолетов к 2028 году", - сказал Кайокас.

В 2023 году Avia Solutions Group открыла две авиакомпании в Азии - BBN Airlines Thailand и BBN Airlines Indonesia. В планах группы создать или приобрести еще семь авиакомпаний в этом году в Таиланде, на Филиппинах, в Индонезии, Малайзии, Австралии, Бразилии и Турции.

Avia Solutions Group контролируется предпринимателем Гядиминасом Жемялисом, предоставляет интегрированные авиационные услуги ACMI - по аренде самолетов, экипажей, техобслуживанию и страхованию.