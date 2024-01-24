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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:15

Индексы США в основном выросли на отчетах компаний, S&P 500 обновил рекорд

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы в основном выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали финансовую отчетность крупных эмитентов в преддверии публикации важных статданных на этой неделе.

В четверг Минторг США обнародует предварительные данные о динамике ВВП страны в четвертом квартале 2023 года и статистику продаж новых домов в декабре, а в пятницу - данные о доходах и расходах населения за тот же месяц, включая индекс потребительских цен PCE Core - ключевой индикатор инфляции для Федеральной резервной системы.

Акции United Airlines Holdings подорожали на 5,3%. В минувшем квартале авиакомпания увеличила выручку на 10%, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания рынка.

Капитализация Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейшего в мире производителя потребительских товаров, увеличилась на 4,1%. Прибыль P&G без учета разовых факторов в октябре-декабре превысила консенсус-прогноз аналитиков.

Оператор связи Verizon Communications в четвертом квартале получил чистый убыток, но его выручка оказалась лучше ожиданий экспертов. Его бумаги прибавили в цене 6,7%.

Рыночная стоимость Halliburton Co. выросла на 2,5%. Нефтесервисная компания нарастила чистую прибыль в прошлом квартале на 1%, выручку - на 3%, а ее скорректированная прибыль превзошла прогноз рынка.

RTX Corp. (ранее Raytheon Technologies) в четвертом квартале увеличила выручку на 10%. Котировки ее бумаг поднялись на 5,3%.

Производитель грузовиков Paccar Inc. завершил минувший квартал и весь 2023 год с рекордными выручкой и чистой прибылью. Цена его бумаг повысилась на 4% и также обновила исторический максимум, достигнув $101,01 за штуку. Компания получает чистую прибыль уже 85 лет подряд.

Акции конгломерата TKO Group, владеющего организатором турниров по смешанным единоборствам Ultimate Fighting Championship (UFC) и организатором турниров по реслингу World Wrestling Entertainment (WWE), подскочили в цене на 15,8% после новостей о включении актера и бывшего реслера Дуэйна "Скалы" Джонсона в состав совета директоров TKO.

Кроме того, WWE продала стриминговому сервису Netflix Inc. эксклюзивные права на показ реслинг-шоу WWE Raw в течение 10 лет за $5 млрд. Бумаги Netflix подорожали на 1,3%.

Между тем 3M Co., выпускающая десятки тысяч различных товаров, потеряла 11% капитализации, несмотря на сильную отчетность. Инвесторов разочаровал ее прогноз на 2024 год.

Бумаги General Electric Co. подешевели на 1%. Компания также дала слабые прогнозы и сократила чистую прибыль в октябре-декабре.

Johnson & Johnson (J&J) в четвертом квартале нарастила чистую прибыль на 28%, выручку - на 7,3%, причем последняя наряду со скорректированной прибылью превзошла оценки аналитиков. Тем не менее рыночная стоимость J&J сократилась на 1,6%.

Цена акций D.R. Horton Inc. упала на 9,2%. Одна из крупнейших строительных компаний США в сфере жилой недвижимости в первом квартале 2024 фингода снизила чистую прибыль на 1,2%, хотя выручка выросла на 6%. В расчете на акцию прибыль увеличилась, но не оправдала ожиданий рынка.

Военно-промышленная Lockheed Martin зафиксировала в четвертом квартале 2023 года чистую прибыль и выручку примерно на уровне предыдущего года. Котировки ее бумаг снизились на 4,2%.

Рыночная стоимость поставщика продукции для медицинской диагностики Lantheus Holdings уменьшилась на 4,4%. Компания сообщила, что главный исполнительный директор Мэри-Энн Хайно и председатель совета директоров Брайан Маркисон поменяются должностями.

Бумаги Vroom Inc. рухнули в цене на 42,4%. Компания сообщила о сворачивании бизнеса онлайн-торговли подержанными машинами, но продолжит развивать направления автофинансирования и аналитики.

Dow Jones Industrial Average понизился во вторник на 0,25%, до 37905,45 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,29% - до 4864,6 пункта. Индикатор третий раз в этом году обновил исторический максимум.

Nasdaq Composite прибавил 0,43% и составил максимальные с 4 января 2022 года 15425,94 пункта.

Dow Jones Industrial Average Nasdaq Composite Johnson & Johnson (J&J) Федеральная резервная система Procter & Gamble Co. (P&G)
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