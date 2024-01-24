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Новые китайские автомобили в России в 2023 году подорожали на 11%

Новые китайские автомобили в России в 2023 году подорожали на 11%
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Новые автомобили из КНР в 2023 году в России в среднем подорожали до 3,3 млн рублей, цены на них росли медленнее, чем на другие новые машины, сообщила пресс-служба автопортала "Дром".

"Средняя стоимость нового китайского автомобиля выросла до 3,3 млн рублей в 2023 году, что на 11% больше по сравнению с 2022 годом. Новые машины не из Китая в среднем подорожали сильнее - на 19%", говорится в сообщении.

Исследование экспертов портала показало, что новые автомобили марки Geely подорожали в среднем на 16%, автомобили бренда Chery - 15%. На 8% выросла стоимость новых машин Changan, на 2% - Exeed и Omoda. При этом средневзвешенная цена автомобилей Haval снизилась на 2%.

Среди автомобилей Chery наиболее заметно выросла стоимость Chery Tiggo 7, эта модель подорожала на 160%, до 2,6 млн рублей. Средняя цена самой подорожавшей модели Haval, - Haval H6, - поднялась до 2,9 млн рублей (+111%). Также прибавили в цене Geely Atlas (+20%; до 2,9 млн рублей), Changan CS35 Plus (+19%; до 2,4 млн рублей) и Exeed TXL (+4%; до 4,4 млн рублей).

По данным экспертов портала, за 2023 год подержанные китайские машины подорожали в два раза. Средняя стоимость автомобиля составила 1,8 млн рублей.

Chery Geely Haval Дром Китай
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