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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Продажи автомобилей в КНР в январе выросли на 48% год к году

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей в Китае в январе увеличились на 47,9% относительно того же месяца прошлого года и достигли 2,439 млн, говорится в сообщении Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

Между тем, по сравнению с декабрем показатель уменьшился на 22,7%.

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Реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) взлетела на 78,7% в годовом выражении - до 729 тыс. Однако в помесячном сравнении продажи упали на 38,8%, что стало первым снижением с августа прошлого года.

Производство всех машин выросло в январе на 51,2% в годовом выражении - до 2,41 млн.

Китай в минувшем месяце экспортировал 443 тыс. автомобилей, что на 47% выше показателя за январь 2023 года, но на 11,2% меньше декабрьского объема. Зарубежные поставки NEV составили 101 тыс., увеличившись на 21,7% за год и снизившись на 9% за месяц.

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