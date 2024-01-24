Рынок акций РФ открылся ростом индекса РТС на 0,5%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent торгуется ниже $80 за баррель); индекс РТС за минуту торгов вырос на 0,5%, а индекс МосБиржи почти не изменился на фоне укрепления рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3177,45 пункта (+0,05%), индекс РТС - 1135,77 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1%.

Доллар просел до 88,13 рубля (-0,57 рубля).

Подорожали акции "МТС" (+1%), "РусГидро" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), Polymetal (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,5%), "Русала" (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), расписки TCS Group (-0,2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи продолжит двигаться в диапазоне 3150-3200 пунктов, при этом чем дольше индекс двигается в боковике, тем сильнее будет выход из него.

"Учитывая в целом позитивный внешний фон, мы склонны ожидать роста российского рынка в ближайшее время. Впрочем, несколько помешать реализации данного сценария может укрепляющийся рубль", - полагает аналитик.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в среду утром настроения на мировых рынках смешанные: в Гонконге рынок растет на фоне позитивной динамики в акциях Alibaba, другие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона настроены более осторожно в преддверии публикации выхода важных данных в США позже на текущей неделе. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут, обновляя максимумы.

Накануне стало известно, что МКАО "Яндекс" стало владельцем 99,999% акций ООО "Яндекс" вместо Yandex N.V. Не исключена положительная переоценка компании в случае завершения разделения активов на лояльных для миноритариев условиях.

X5 Group (+0,5%) в среду раскрыла операционные показатели за IV квартал 2024 года: общие продажи выросли на 24,7% (до 877,97 млрд рублей) при прогнозах роста на 19%, отмечают эксперты "Цифра брокер".

Выручка X5 выросла за счет расширения торговых площадей, прежде всего малого формата "магазинов у дома" и дискаунтеров, в сочетании с устойчивым ростом показателей существующих магазинов. По итогам 2023 года выручка ритейлера увеличилась на 20,6% (до 3 трлн 138,5 млрд рублей).

Фондовые рынки США и Азии

В США во вторник просел индекс Dow Jones (-0,3%), но вырос Nasdaq (+0,4%) и обновил максимум в третий раз в этом году S&P 500 (+0,3%).

Инвесторы оценивали финансовую отчетность крупных эмитентов в преддверии публикации важных статданных на этой неделе. В четверг Минторг США обнародует предварительные данные о динамике ВВП страны в IV квартале 2023 года и статистику продаж новых домов в декабре, а в пятницу - данные о доходах и расходах населения за тот же месяц, включая индекс потребительских цен PCE Core - ключевой индикатор инфляции для Федеральной резервной системы.

В Азии в среду наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,7%, гонконгский Hang Seng растет на 2,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,5%).

Объем экспорта Японии в декабре 2023 года увеличился на максимальные за год 9,8% относительно того же месяца предыдущего года - до рекордных 9,648 трлн иен ($65,22 млрд), сообщило в среду министерство финансов страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 9,1%, отмечает Trading Economics. В ноябре экспорт снизился на 0,2%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Японии, по предварительной оценке рассчитывающего его Jibun Bank, в январе 2024 года вырос до 52,7 пункта по сравнению с 51,5 пункта в предыдущий месяц. Это самый высокий уровень с сентября прошлого года. Сводный PMI в январе поднялся до 51,1 пункта с 50 пунктов месяцем ранее и также обновил максимум с сентября.

Власти КНР рассматривают пакет мер для стабилизации фондового рынка после того, как предыдущие попытки восстановить доверие инвесторов потерпели неудачу, сообщило накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, для покупки акций на материковых биржах могут быть использованы до 2 трлн юаней ($278 млрд), в основном с гонконгских счетов китайских госкомпаний. Кроме того, из местных фондов может быть выделено не менее 300 млрд юаней для инвестирования в акции. Чиновники также рассматривают другие варианты и могут объявить о некоторых из них уже на этой неделе, если они будут одобрены высшим руководством, отмечается в статье.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались в ожидании еженедельных данных о запасах энергоносителей в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 в среду составила $79,74 за баррель (+0,2% и -0,6% накануне), мартовская цена WTI - $74,56 за баррель (+0,3% и -0,5% во вторник).

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали резкое сокращение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе - на 6,674 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о резервах энергоносителей будут обнародованы в среду в 18:30 МСК.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 3 млн баррелей, запасы бензина выросли на 1 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 81 тыс. баррелей.

Трейдеры также продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке и ситуацией в Северной Дакоте, где добыча нефти сократилась из-за морозной погоды, отмечает Market Watch.